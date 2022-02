Grande Fratello Vip 2021-2022: anticipazioni e news dell’ultim’ora sulla puntata di oggi, 17 febbraio

Questa sera, giovedì 17 febbraio 2022, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda il Grande Fratello Vip 2021-2022. La sesta edizione del reality è condotta da Alfonso Signorini accompagnato da due nuove opinioniste, Sonia Bruganelli e l’ex gieffina Adriana Volpe. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di oggi, 17 febbraio.

Anticipazioni

Dopo la vittoria di Delia Duran, divenuta la prima finalista del Grande Fratello VIP, il televoto vede ora darsi battaglia Katia Ricciarelli, Soleil Sorge e Lulù Selassié. Chi di loro sarà la seconda finalista del reality show? Intanto Alex Belli è tornato (come ospite) nella Casa con l’intento di riconquistare Delia Duran e chiarire il rapporto con Soleil Sorge. Mentre nel primo caso l’attore sembra essere riuscito a portare a termine la missione, con Soleil la situazione è sempre più ingarbugliata e la bionda influencer, vedendo Belli preso da Delia e distante da lei, si è lasciata andare ad una scelta di gelosia che ha spiazzato tutti. Nonostante le critiche, l’attore ha deciso di soggiornare a Cinecittà per due settimane, con lo scopo di dimostrare a Delia tutto il suo amore, e di chiarire il rapporto con Soleil (come se i mille faccia a faccia non avessero già provveduto allo scopo). Delia, che ha sbottato furiosa, sembra aver già perdonato il suo Man, e si è lasciata andare a baci e dolci effusioni, mettendo da parte Antonio Medugno che fino a pochi giorni prima sembrava essere diventato il suo nuovo uomo preferito. Soleil, a differenza della showgirl sudamericana, sta vivendo la situazione con grandissima ansia e non riesce a nascondere il suo disappunto per la mancanza di empatia dimostrata da Belli. Secondo l’italo-americana, infatti, l’attore sarebbe distanze e poco complice, ben diverso da come lo ha lasciato pochi mesi fa, e tutto sarebbe dipeso dal fatto che ora Delia è in casa. Così, dopo aver sopportato per più di 24 ore questa coppia felice, Sorge si è lanciata in uno sfogo durissimo che ha tutte le carte in regola per essere una piazzata di gelosia.

Streaming e tv

