Grande Fratello Vip 2021-2022: anticipazioni e news dell’ultim’ora sulla puntata di oggi, 14 febbraio

Questa sera, lunedì 14 febbraio 2022, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda il Grande Fratello Vip 2021-2022. La sesta edizione del reality è condotta da Alfonso Signorini accompagnato da due nuove opinioniste, Sonia Bruganelli e l’ex gieffina Adriana Volpe. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di oggi, 14 febbraio.

Anticipazioni

Dopo una settimana di stop, torna il GFVip. Stasera entra nella casa Alex Belli che cambierà per sempre il corso di questo reality. Le intenzioni dell’attore di Centovetrine sembrano chiare: vuole riconquistare sua moglie Delia Duran a cui ha dedicato anche un aereo. Ha sempre però parlato d’amore anche nei confronti di Soleil e facendo un giro tra i commenti social dei telespettatori su Instagram, il dubbio che possa fare gli occhi dolci all’influencer si continua ad insinuare. La sorpresa però potrebbe essere un’altra, una bella beffa per Alex che dovrà affrontare la vicinanza tra la moglie Delia e il neo entrato Antonio Medugno. Non solo Soleil invece si è avvicinata all’altro nuovo concorrente Gianluca Costantino. Le ultimissime sul grande fratello VIP parlano di un bacio tra Delia Duran e Antonio Medugno. La verità è che i due si sono scambiati un bacio fugace durante il gioco Mikado Kiss. Delia in realtà ha cercato di baciarlo ma è stato Medugno a scostarsi. Il nuovo concorrente del grande fratello VIP, infatti, teme che la Duran lo stia corteggiando e si sia avvicinato a lui solo per far ingelosire Alex Belli…

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2021-2022 (GFVip 6) in diretta tv e live streaming? Il reality, come detto, va in onda il lunedì e il venerdì sera alle ore 21,35 su Canale 5 (tasto 5 o 505 – versione HD – del digitale terrestre). Oltre alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, i telespettatori potranno seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 21 alle 6 del mattino successivo) e La5 (tutti i giorni dall’una di notte). Inoltre, è possibile seguire live le vicende della Casa attraverso l’app Mediaset Infinity e rimanere aggiornati sempre grazie al sito ufficiale grandefratellovip.mediaset.it e ai profili social del programma (Facebook, Twitter, Instagram). Le varie puntate live andranno in onda anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.