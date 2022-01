Questa sera, lunedì 10 gennaio 2022, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda il Grande Fratello Vip 2021-2022. La sesta edizione del reality è condotta da Alfonso Signorini accompagnato da due nuove opinioniste, Sonia Bruganelli e l’ex gieffina Adriana Volpe. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di oggi, 10 gennaio.

Nel corso della puntata di stasera si parlerà di tanti temi e fatti avvenuti negli ultimi giorni. Nella scorsa puntata l’unico provvedimento nei confronti dei concorrenti è stato un comunicato ufficiale nel quale si è richiesto a tutti i concorrenti di avere un comportamento rispettoso e di avere buon senso. Nelle ore seguenti, Katia Ricciarelli ha raggiunto Soleil Sorge in giardino e, parlando con lei, ha riferito ciò che le hanno detto gli autori in confessionale: “Ieri, ho avuto i complimenti da tutti dall’alto…per come mi sono comportata. Grazie tante ho detto, ma mi è costato molto. L’ho fatto per voi e per me, ma anche per voi perché ve lo meritate. Perché poi stanno male anche loro, ecco. No, ma io riconosco”. A tal proposito, oltre a tanti ex protagonisti del reality che hanno manifestato il proprio disaccordo sulla mancata squalifica della Ricciarelli, anche Clarissa Selassè si è sfogata su Instagram esternando tutta la sua delusione per come sono state affrontate le cose: “C’è poco che posso fare ragazzi…veramente poco”. sono sicuramente delusa. Comunico con voi, lo sapete, il mio pensiero non è cambiato, però ci sono tante cose che pubblicherò, comunicazioni importanti. Ci tengo a farvi sapere il mio pensiero e di altra gente importante che deve tutelare Lulù. E ancora: “Non sono molto felice. Spero che a breve il GF Vip mi faccia andare a salutare le mie sorelle perché ho visto che tutti hanno ricevuto sorprese stasera meno che loro”. Se ne parlerà stasera?