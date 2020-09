Grande Fratello Vip 2020 streaming e diretta tv: dove vederlo live

Questa sera, venerdì 18 settembre 2020, su Canale 5 va in onda la seconda puntata del Grande Fratello Vip 2020 (GfVip 5) che vedrà ben 20 concorrenti chiusi nella famosa Casa per conquistare la vittoria finale che varrà 100 mila euro (il 50 per cento andrà in beneficenza). Alla conduzione dello show Alfonso Signorini. Al suo fianco Antonella Elia e Pupo. Ma dove sarà possibile vedere il Grande Fratello Vip 2020 in tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il reality, come detto, va in onda oggi – 18 settembre 2020 – in chiaro (gratis) su Canale 5. Ma non solo. Oltre alle prime serate e alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, i telespettatori possono seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle ore 9 alle ore 6 del mattino successivo) e La5 (dal lunedì al venerdì alle ore 13,40 e tutti i giorni alle ore 00,40).

Grande Fratello Vip 2020 in live streaming

Non solo tv. Il pubblico può inoltre rimanere sempre aggiornato sulle vicende della Casa grazie al sito ufficiale grandefratellovip.mediaset.it, dell’App Mediaset Play e ai vari profili social del programma (Facebook, Twitter, Instagram). Inoltre ci sarà il GF VIP Party, in diretta streaming a partire dal 21 settembre dal lunedì al venerdì alle 16,20 per un’ora, che sarà visibile su Mediaset Play (sito e app) e sul sito di Grande Fratello Vip. Condotto dall’entertainer 2.0 e conduttrice radiofonica Annie Mazzola e dal creator Awed (Simone Paciello), vedrà l’intervento di ospiti del mondo della tv e del digital e interagirà con gli utenti che posteranno i loro commenti sui social.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per il Grande Fratello Vip 2020 (o GFVip 5) in tv e live streaming? Al momento non è stato comunicato ufficialmente. Ad oggi (dalla prima edizione del 2016) sono andate in onda 56 puntate. Venti nell’ultima edizione dello scorso anno. Indicativamente quindi dovrebbero essere una ventina anche le puntate del 2020. Quel che sembra certo è che verranno trasmessi due appuntamenti a settimana.

Concorrenti

Questa sera vedremo entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2020 altri nove concorrenti

Stefania Orlando

Paolo Brosio

Fulvio Abbate

Myriam Catania

Denis Dosio

Francesca Pepe

Francesco Oppini

Maria Teresa Ruta

Guenda Goria

