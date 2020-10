Grande Fratello Vip 2020, le anticipazioni sulla settima puntata del 5 ottobre: concorrenti, ultime news

Entra sempre più nel vivo il Grande Fratello Vip 2020, con la settima puntata in onda stasera, lunedì 5 ottobre, dalle 21.30 su Canale 5. Confermati Alfonso Signorini alla conduzione con Pupo e Antonella Elia, nei ruoli di opinionisti in studio. Ma quali sono le anticipazioni? Cosa succederà stasera? Dopo l’eliminazione di Denis Dosio per aver bestemmiato, anche stasera ci saranno come sempre tanti colpi di scena.

I concorrenti ancora in gara sono: Dayane Mello, Enock Barwuah, Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini, Guenda Goria, Maria Teresa Ruta, Massimiliano Morra, Matilde Brandi, Myriam Catania, Patrizia De Blanck, Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando, Adua Del Vesco, Andrea Zelletta, Franceska Pepe e Tommaso Zorzi. Quattro di loro sono attualmente in nomination, e rischiano quindi di essere eliminati. Al televoto troviamo infatti: Franceska Pepe, Adua Del Vesco, Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi. Uno di loro verrà eliminato.

Si tornerà a parlare di Adua Del Vesco. Già nel corso della precedente puntata la ragazza era finita al centro delle polemiche perché avrebbe rivelato che il suo ex Massimiliano Morra, anche lui all’interno della casa, in realtà è gay. Un caso che ha coinvolto anche Matilde Brandi e Dayane Mello, che l’hanno difesa. La ragazza, che si sente molto in colpa per aver mentito durante la puntata scorsa, ha annunciato, confidandosi con la Stefania Orlando, di voler dire tutta la verità, anche se qualcuno rimarrà molto male.

Il riferimento probabilmente è al tentativo di risolvere la questione dicendo che in realtà non ha pronunciato la frase “Massimiliano è gay” ma “Massimiliano è uno stratega”. Stasera quindi qual è la confessione di Adua Del Vesco. Come se non bastasse, Tommaso Zorzi ha rivelato a Massimiliano che Adua ha parlato anche a lui della presunta omosessualità dell’attore. Al centro della puntata di oggi anche Pierpaolo Petrelli: la trans Manila Gorio, infatti, ha sostenuto di aver avuto una liaison con l’ex velino di Striscia la notizia, ma che lui avrebbe avuto paura di starle accanto perché appunto trans. Ovviamente si tornerà anche a parlare dell’avvicinamento di Petrelli a Elisabetta Gregoraci.

Tra gli argomenti della puntata di oggi, 5 ottobre, del Grande Fratello Vip la possibile squalifica di Patrizia De Blanck. La contessa in settimana si è lasciata sfuggire più volte l’espressione “fr…o”. Che possa scattare anche per lei la squalifica come già avvenuto nel corso di quest’edizione per Fausto Leali e Denis Dosio? Infine tra le anticipazioni si parlerà della lite tra Enock Barwuah e Myriam Catania.

Grande Fratello Vip 2020: come si vota

Abbiamo visto le anticipazioni sulla settima puntata del Grande Fratello Vip 2020, ma come si vota? Per il GFVip 2020 Mediaset propone un sistema di voto multipiattaforma, che consente al telespettatore di scegliere tra 4 canali: App Mediaset Play, sito web, Smart TV abilitate e SMS.:

APP MEDIASET PLAY : Accedendo all’applicazione gratuita Mediaset Play dal proprio smartphone o tablet, l’utente troverà attivo il pulsante “VOTA”. Basterà selezionarlo e registrarsi per esprimere la propria preferenza.

: Accedendo all’applicazione gratuita Mediaset Play dal proprio smartphone o tablet, l’utente troverà attivo il pulsante “VOTA”. Basterà selezionarlo e registrarsi per esprimere la propria preferenza. SITO WEB : Sarà possibile votare direttamente dal sito ufficiale del programma (www.grandefratellovip.mediaset.it). All’interno della sezione TELEVOTO, dopo essersi registrato in pochi semplici passi, l’utente potrà esprimere il proprio voto. Sul sito sarà pubblicato il regolamento con tutti i dettagli.

: Sarà possibile votare direttamente dal sito ufficiale del programma (www.grandefratellovip.mediaset.it). All’interno della sezione TELEVOTO, dopo essersi registrato in pochi semplici passi, l’utente potrà esprimere il proprio voto. Sul sito sarà pubblicato il regolamento con tutti i dettagli. SMART TV : Per le Smart TV abilitate sarà sufficiente sintonizzarsi su Canale 5 e premere il tasto “Freccia Su” per accedere all’app Mediaset Play. Registrarsi e quindi partecipare al televoto.

: Per le Smart TV abilitate sarà sufficiente sintonizzarsi su Canale 5 e premere il tasto “Freccia Su” per accedere all’app Mediaset Play. Registrarsi e quindi partecipare al televoto. SMS: Quello dell’SMS è un iter ormai consolidato e ben noto al pubblico. Quando il conduttore lancerà il televoto durante la trasmissione. I telespettatori potranno votare inviando un SMS alla numerazione 477.000.2. L’utente riceverà un SMS di conferma della validità del voto al costo max di 0,1613 euro, a seconda del proprio operatore.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per il Grande Fratello Vip 2020 (o GFVip)? Al momento non è stato comunicato ufficialmente. Indicativamente dovrebbero essere una ventina le puntate del 2020. Quel che sembra certo è che verranno trasmessi due appuntamenti a settimana. La messa in onda dovrebbe quindi essere il lunedì e il venerdì sera. Di seguito la probabile programmazione Mediaset (attenzione: potrebbe subire modifiche):

Prima puntata: lunedì 14 settembre 2020 TRASMESSA

Seconda puntata: venerdì 18 settembre 2020 TRASMESSA

Terza puntata: lunedì 21 settembre 2020 TRASMESSA

Quarta puntata: venerdì 25 settembre 2020 TRASMESSA

Quinta puntata: lunedì 28 settembre 2020 TRASMESSA

Sesta puntata: venerdì 2 ottobre 2020 TRASMESSA

Settima puntata: lunedì 5 ottobre 2020 OGGI

Ottava puntata: venerdì 9 ottobre 2020

Nona puntata: lunedì 12 ottobre 2020

Decima puntata: venerdì 16 ottobre 2020

Undicesima puntata: lunedì 19 ottobre 2020

Dodicesima puntata: venerdì 23 ottobre 2020

Tredicesima puntata: lunedì 26 ottobre 2020

Quattordicesima puntata: venerdì 30 ottobre 2020

Quindicesima puntata: lunedì 2 novembre 2020

Sedicesima puntata: venerdì 6 novembre 2020

Diciassettesima puntata: lunedì 9 novembre 2020

Diciottesima puntata: venerdì 13 novembre 2020

Diciannovesima puntata: lunedì 16 novembre 2020

Ventesima puntata: venerdì 20 novembre 2020

Appuntamento dunque a stasera, 5 ottobre 2020, con la settima puntata del Grande Fratello Vip 2020. Buona visione!

