Una puntata a dir poco eccezionale quella del Grande Fratello Vip di stasera, 11 marzo 2020, a causa dell’emergenza Coronavirus che ha portato il governo ad estendere a tutta Italia la zona rossa, con la chiusura di molte attività e il divieto di uscire di casa se non per validi motivi. Per questo motivo oggi il Gf Vip non vedrà la presenza di pubblico in studio: inoltre, nel rispetto delle misure di prevenzione, Alfonso Signorini non sarà presente nello studio di Cinecittà ma condurrà da Milano.

Nei gironi scorsi, inoltre, i concorrenti di questa edizione sono stati aggiornati circa la situazione che sta vivendo il nostro Paese, e di cui ovviamente non sapevano nulla perché reclusi all’interno della Casa. Michele Cucuzza, giornalista e volto storico del Tg2, ha avuto il compito di raccontare attraverso un video messaggio l’evolversi della situazione, che ha portato gli italiani a non uscire e a cambiare almeno temporaneamente le proprie abitudini.

Con un piccolo strappo alla regola, dunque, ai concorrenti del Gf Vip è stato mostrata la conferenza stampa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ha annunciato le nuove e restrittive misure introdotte dal governo, inoltre, anche per tranquillizzarli, sono stati fatti vedere dei filmati inviati dai rispettivi parenti. Molti gli inquini del Gf Vip che sono apparsi preoccupati dopo aver preso coscienza della situazione, in particolare Fabio Testi ed Antonio Zequila.

cosa succede nella puntata di stasera

Nonostante l’emergenza Coronavirus, la puntata di oggi, 11 marzo, si svolgerà regolarmente e andrà in onda su Canale 5. Il conduttore Alfonso Signorini e i suoi due opinionisti, Wanda Nara e Pupo, non dovrebbero essere presenti in studio ma guidare la trasmissione a distanza, inoltre non ci sarà il pubblico. I concorrenti avranno ulteriori dettagli su cosa sta accadendo in queste ore in Italia, dopodiché si proseguirà con il gioco. Chi tra Asia, Sara e Fabio, attualmente al televoto, dovrà lasciare la Casa del Grande Fratello?

Spazio poi, secondo le anticipazioni del Grande Fratello Vip, a momenti di leggerezza e intrattenimento. In questi giorni abbiamo assistito a diversi litigi fra Antonella Elia e Valeria Marini. Tensione anche tra Antonio Zequila e Adriana Volpe, dopo che l’uomo ha sostenuto di aver avuto una storia con la conduttrice. Nel corso della puntata di oggi del Gf assisteremo anche alle prime sfuriate ed i primi sfoghi di Teresanna Pugliese, ex tronista di Uomini e Donne. Infine, come di consueto, le nuove nomination per stabilire i concorrenti che andranno al televorto. Appuntamento dunque stasera, 11 marzo 2020, su Canale 5 con una nuova puntata del Grande Fratello Vip.

