Grand Hotel – Intrighi e passioni: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 5 settembre

Questa sera, domenica 5 settembre 2021, su Canale 5 alle ore 21,25 va in onda in prima visione la sesta puntata della terza stagione della serie tv spagnola Grand Hotel – Intrighi e passioni, fiction di successo ambientata in un hotel di lusso ai primi del Novecento. Un period-drama avvincente, dove la storia unisce commedia a mistero. Acclamata dal pubblico e dalla critica, la serie ha ottenuto un grande successo internazionale, attraversando i confini spagnoli con vari adattamenti e riproposizioni in oltre 30 paesi e, tra questi, Francia, Iran, Turchia, Uruguay e Regno Unito. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni nel dettaglio sulla puntata di oggi.

Trama

Relazioni complicate, amori, bugie, segreti e tradimenti sono gli ingredienti principali della storia che porta lo spettatore in un’epoca di eleganza e nobiltà, all’interno del magnifico Grand Hotel, lo storico e iconico ‘Palacio de la Magdalena’, a Santander – per la prima volta utilizzato come location di riprese – e nelle seducenti cornici di boschi e spiagge che ne circondano gli spazi. Ambientato nel 1905, è la storia del giovane di umili origini, Julio Olmedo, che ha raggiunto il Grand Hotel per fare visita alla sorella Cristina, che vi lavora come responsabile del piano. Julio qui scopre che da oltre un mese nessuno sa più nulla. Rimasto come cameriere, Julio indaga sulla scomparsa della sorella e nel mentre si innamora di Alicia, una delle figlie di Dona Teresa, la proprietaria dell’hotel. Insieme, i due scopriranno i segreti custoditi tra le mura dell’edificio. Nell’hotel nessuno è come sembra, nessuno è esente da sospetti. Tutti sembrano tradire e mentire.

Grand Hotel – Intrighi e passioni: le anticipazioni della puntata di oggi

Ogni serata, in onda la domenica su Canale 5, è composta da due episodi. Nei due episodi di oggi, 5 settembre 2021, Donna Teresa intende assolutamente la maggioranza dei voti per poter far parte del Circolo del Meridione. Per questo motivo, la signora decide di riconoscere Andres, in modo da ottenere il suo voto favorevole. Intanto Javier rientra in albergo dopo aver disertato, ma viene ben presto smascherato dall’ufficiale inviato ad indagare sul suo conto.

Alicia e Julio svolgono delle indagini e, grazie anche all’aiuto di Ayala, scoprono terribili segreti. L’ultima notte, Diego aiuta Teresa ad uscire di prigione, ma in cambio lei deve cedergli il Grand Hotel ed anche le miniere. Alfredo decide suo malgrado di vendere il suo titolo nobiliare pur di far ottenere la grazia per Javier. Alicia confessa a Diego di amare un altro. Infine, Teresa capisce di essere stata ingannata ma è troppo tardi: l’hotel esplode!

Cast: attori e personaggi

Abbiamo visto le anticipazioni della quinta puntata della terza stagione di Grand Hotel in onda il 15 agosto, la serie prodotta dalla spagnola Bambù Produciones, che vanta già tre stagioni, ma chi sono gli attori del cast? Tra i protagonisti troviamo Pedro Alonso (Berlino de La casa di Carta), Megan Montaner (la più amata ne Il Segreto), Yon Gonzalez (Il Sospetto, El internado, Le ragazze del centralino), Marta Hazas (Cuore ribelle, El internado, Velvet). Il consulente storico della serie è Juan Jose Luna, attuale capo curatore del Museo del Prado. Di seguito i personaggi principali e i rispettivi attori del cast.