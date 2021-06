Grand Hotel – Intrighi e passioni: trama, cast, quante puntate (episodi), attori, personaggi, location, streaming, Canale 5

Grand Hotel – Intrighi e passioni è la nuova serie di Canale 5 in onda da mercoledì 9 giugno 2021 in prima serata alle 21.25. Si tratta di una fiction spagnola ambientata all’interno di un albergo dei primi del Novecento. La serie ha avuto un grande successo internazionale ed è stata riproposta in oltre 30 Paesi. Un period-drama avvincente, tra commedia e mistero. Ma qual è la trama, il cast, la location, gli attori, i personaggi e dove vedere in streaming la serie Grand Hotel – Intrighi e passione? Quante puntate sono previste? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Nella Spagna del 1905 il giovane e umile Julio Olmedo (Yon González) arriva nell’immaginaria cittadina di Cantaloa per far visita alla sorella Cristina, che lavora nel lussuoso Grand Hotel. Ma qui scopre che la ragazza, accusata di furto, è stata licenziata e da oltre un mese non si hanno sue notizie. Julio, senza svelare la propria identità, si fa assumere come cameriere per indagare sulla scomparsa della sorella, e qui si innamora di Alicia Alarcón (Amaia Salamanca), promessa sposa al direttore dell’albergo, Diego (Pedro Alonso), e figlia dell’autoritaria Donna Teresa (Adriana Ozores), la proprietaria dell’hotel. Nell’hotel nessuno è come sembra, nessuno è esente da sospetti. Tutti sembrano tradire e mentire.

Grand Hotel – intrighi e passioni: il cast della serie

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast della fiction Grand Hotel – Intrighi e passioni? La serie spagnola in onda su Canale 5 vanta già tre stagioni e nel cast vede: Pedro Alonso (Berlino de La casa di Carta), Megan Montaner (la più amata ne Il Segreto), Yon Gonzalez (Il Sospetto, El internado, Le ragazze del centralino), Marta Hazas (Cuore ribelle, El internado, Velvet). Il consulente storico della serie è Juan Jose Luna, attuale capo curatore del Museo del Prado.

Personaggi

Yon González – già protagonista maschile de Il Sospetto – è Julio Olmedo. Proviene da una famiglia di umili origini, è poco istruito, ma pieno di risorse. Di temperamento ribelle, è appassionato di combattimenti di boxe. Socievole, si integra rapidamente con il resto dello staff, dopo aver conquistato la posizione di cameriere in hotel.

Amaia Salamanca, già vista in Sin tetas no hay paraiso, è Alicia Alarcón, figlia di Doña Teresa, la proprietaria dell’albergo. E’ intelligente e bella. È stata educata alle buone maniere e secondo il protocollo aristocratico. Promessa sposa di Diego, che non ama davvero, è costretta a mantenere ciò che è stato stabilito. Ma quando Julio entra nella sua vita, conoscerà la libertà. Adriana Ozores nel ruolo di Doña Teresa, la matriarca, vedova di Don Carlos Alarcón. Donna forte, implacabile ed esigente, usa abilmente i sentimenti degli altri per raggiungere i propri fini.

Luz Valdenebro è Sofía Alarcón, figlia maggiore di Doña Teresa. Ambiziosa, non ha mai trovato un posto di rilievo in famiglia. Non ha né la forza di sua madre, né la bellezza di Alicia. Eloy Azorín è Javier Alarcón, unico figlio maschio di Doña Teresa, è quello che ha avuto l’opportunità di studiare all’estero. Irresponsabile, seduttore e viveur, Javier ama la notte, inclinazione che lo metterà nei guai.

Pedro Alonso, Berlino ne La Casa di Carta, è Diego, il fidanzato di Alicia. Manipolatore e interessato, proviene da una borghesia che non ha saputo dargli quello che ha sempre voluto: un cognome rilevante. Quindi, ora che è sul punto di raggiungerlo, come nuovo direttore del Gran Hotel, è pronto a tutto pur di non rinunciarci. Fele Martínez è Alfredo Vergara, il marito di Sonia Alarcón. Detiene un titolo nobiliare, quale figlio del Marchese de Vergara. Alfredo è formale, attento e colto, ma anche sottovalutato.

Concha Velasco è Angela, la governante, fredda, riservata ed esigente. Ha trascorso la maggior parte della sua vita lavorando per la famiglia Alarcón insieme al marito Gabriel e al figlio Andrés. È una donna di carattere, discreta e precisa. Llorenç González, Jonàs in Velvet, è Andrés, figlio di Angela e Gabriel. Leale, timido e di buon carattere, non ama mettersi nei guai. È una persona responsabile, gran lavoratore, pronto all’impegno.

Marta Larralde è Belén, la domestica. Viene da un mondo semplice: non sa leggere e scrivere, ma è carina, sveglia, ambiziosa e talvolta manipolatrice: niente la ferma per ottenere ciò che vuole. Alfonso Bassave è Gonzalo Alarcón, nipote di Doña Teresa, sotto la bellezza e l’apparente gentilezza nasconde un carattere forte e un obiettivo preciso: rendere giustizia alla memoria del defunto padre, rovinato dal fratello Don Carlos.

Location

Relazioni complicate, amori, bugie, segreti e tradimenti sono gli ingredienti principali della storia che porta lo spettatore in un’epoca di eleganza e nobiltà, all’interno del magnifico ‘Grand Hotel’, lo storico e iconico ‘Palacio de la Magdalena’, a Santander – per la prima volta utilizzato come location di riprese – e nelle seducenti cornici di boschi e spiagge che ne circondano gli spazi. La serie Grand Hotel – Intrighi e passioni prende il via, come detto, nel 1905, nell’immaginaria cittadina di Cantaloa, dove ha sede un prestigioso Hotel che sta affrontando, come il resto del Paese, tutte le novità legate all’avvento del progresso, in primis l’introduzione della luce elettrica. La serie è stata girata in Cantabria, nel nord della Spagna. Il Palazzo della Magdalena, a Santander, ex residenza reale è ora un sito storico aperto al pubblico.

Grand Hotel – Intrighi e passioni: quante puntate (episodi)

Quante puntate sono previste per Grand Hotel? In Spagna la serie è stata un successo e ha avuto tre stagioni. Da noi, nel 2015, è andato in onda l’omonimo remake con protagonisti Valentina Bellè ed Eugenio Franceschini. La fiction è composta in totale da 39 episodi, suddivisi in tre stagioni.

Prima stagione : 9 episodi;

: 9 episodi; Seconda stagione : 8 episodi;

: 8 episodi; Terza stagione: 22 episodi.

Su Canale 5 a partire da mercoledì 9 giugno 2021 andrà in onda la prima stagione. Qual è la durata di ogni puntata? Ogni singolo episodio ha una durata di circa 80 minuti. Ogni settimana su Canale 5 andranno in onda due episodi. La messa in onda è prevista dalle ore 21,20 alle ore 00,40. In totale quindi su Canale 5 dovrebbero andare in onda cinque puntate da due episodi ciascuna, tranne una con un solo episodio. La prima puntata andrà in onda mercoledì 9 giugno 2021; l’ultima (salvo cambio di programmazione) mercoledì 7 luglio 2021. Di seguito la probabile programmazione Mediaset per la fiction Grand Hotel.

Prima puntata – Episodio 1 e 2: mercoledì 9 giugno 2021;

Episodio 1 e 2: mercoledì 9 giugno 2021; Seconda puntata – Episodio 3 e 4: mercoledì 16 giugno 2021;

Episodio 3 e 4: mercoledì 16 giugno 2021; Terza puntata – Episodio 5 e 6: mercoledì 23 giugno 2021;

Episodio 5 e 6: mercoledì 23 giugno 2021; Quarta puntata – Episodio 7 e 8: mercoledì 30 giugno 2021;

Episodio 7 e 8: mercoledì 30 giugno 2021; Quinta puntata – Episodio 9: mercoledì 7 luglio 2021.

Streaming e tv

Dove vedere le puntate di Grand Hotel – Intrighi e passioni in diretta tv e live streaming? La nuova serie tv, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 da mercoledì 9 giugno 2021. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere i vari episodi grazie alla funzione on demand.