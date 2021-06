Grand Hotel – Intrighi e passioni: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, mercoledì 9 giugno 2021, su Canale 5 alle ore 21,25 va in onda in prima visione la prima puntata della serie tv spagnola Grand Hotel – Intrighi e passioni, fiction di successo ambientata in un hotel di lusso ai primi del Novecento. Un period-drama avvincente, dove la storia unisce commedia a mistero. Acclamata dal pubblico e dalla critica, la serie ha ottenuto un grande successo internazionale, attraversando i confini spagnoli con vari adattamenti e riproposizioni in oltre 30 paesi e, tra questi, Francia, Iran, Turchia, Uruguay e Regno Unito. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni nel dettaglio sulla prima puntata.

Trama

Relazioni complicate, amori, bugie, segreti e tradimenti sono gli ingredienti principali della storia che porta lo spettatore in un’epoca di eleganza e nobiltà, all’interno del magnifico Grand Hotel, lo storico e iconico ‘Palacio de la Magdalena’, a Santander – per la prima volta utilizzato come location di riprese – e nelle seducenti cornici di boschi e spiagge che ne circondano gli spazi. Ambientato nel 1905, è la storia del giovane di umili origini, Julio Olmedo, che ha raggiunto il Grand Hotel per fare visita alla sorella Cristina, che vi lavora come responsabile del piano. Julio qui scopre che da oltre un mese nessuno sa più nulla. Rimasto come cameriere, Julio indaga sulla scomparsa della sorella e nel mentre si innamora di Alicia, una delle figlie di Dona Teresa, la proprietaria dell’hotel. Insieme, i due scopriranno i segreti custoditi tra le mura dell’edificio. Nell’hotel nessuno è come sembra, nessuno è esente da sospetti. Tutti sembrano tradire e mentire.

Grand Hotel – Intrighi e passioni: le anticipazioni della prima puntata

Ogni serata, in onda il mercoledì su Canale 5 dal 9 giugno, è composta da due episodi. Nel primo, intitolato ‘La fanciulla nello stagno’, la storia inizia con la visita di Julio alla sorella Cristina che lavora come governante al Grand Hotel. Quando arriva, scopre che la donna è stata licenziata perché accusata di furto e subito dopo è scomparsa. Julio è determinato a scoprire che cosa sia successo a Cristina e si intrufola nell’hotel dove incontra Alicia, figlia del proprietario dell’hotel ormai morto e promessa sposa di Diego. È Donna Teresa ad obbligarla a sposare Diego perché lui possa occuparsi della gestione del Grand Hotel. Diego e Teresa sembrano avere a che fare con la scomparsa di Cristina. Alicia scopre chi è davvero Julio e così lui la implora di dargli un mese di tempo per scoprire la verità.

Nel secondo episodio di Grand Hotel Intrighi e passioni, dal titolo ‘La lettera anonima’, Julio e Alicia trovano gli abiti insanguinati di Cristina e sul tessuto anche delle alghe. Così, la cercano allo stagno dove trovano un bottone dorato delle divise dei camerieri. Iniziano le indagini. Intanto, Belén è incinta e lo comunica a Diego, che le chiede di abortire. La donna non ha alcuna intenzione di rinunciare al suo bambino, per questo Diego tenta di farla licenziare. Sofia, anche lei incinta, cade dalle scale e perde il bambino, ma Donna Teresa minaccia il medico e lascia credere che la gravidanza stia procedendo.

Cast: attori e personaggi

Grand Hotel, prodotta dalla spagnola Bambù Produciones, vanta già tre stagioni e nel cast vede: Pedro Alonso (Berlino de La casa di Carta), Megan Montaner (la più amata ne Il Segreto), Yon Gonzalez (Il Sospetto, El internado, Le ragazze del centralino), Marta Hazas (Cuore ribelle, El internado, Velvet). Il consulente storico della serie è Juan Jose Luna, attuale capo curatore del Museo del Prado. Di seguito i personaggi principali e i rispettivi attori del cast.