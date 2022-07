Grand Hotel – Intrighi e passioni: quante puntate, durata e quando finisce la terza stagione

Da quante puntate è composta la terza stagione di Grand Hotel – Intrighi e passioni? La fiction spagnola torna in prima serata su Canale 5 con la seconda parte della terza stagione che corrisponde anche all’ultima. Acclamata anche in Italia, questa storia riprenderà esattamente da dove era stata interrotta. I telespettatori ricorderanno come, nel finale precedente, l’hotel è saltato in aria a causa di una bomba. Per fortuna Julio è ancora vivo, ma non trova Alicia. L’uomo crede che sia rimasta vittima dell’esplosione o che sia stata rapita, eppure il marito Diego puntualizza di aver trovato una lettera scritta a mano proprio dalla donna, che annunciava di essere fuggita. Ma Julio non gli crede e così cerca di rintracciarla. Ma da quante puntate è composta la terza stagione? Divisa in due parti, la seconda corrisponde al finale di serie. Di seguito vi lasciamo la programmazione prevista su Canale 5, che tuttavia potrebbe essere soggetta a modifiche:

Prima puntata, venerdì 22 luglio 2022

Seconda puntata, venerdì 29 luglio 2022

Terza puntata, venerdì 5 agosto 2022

Quarta puntata, venerdì 12 agosto 2022

Quinta puntata, venerdì 19 agosto 2022

Sesta puntata, venerdì 26 agosto 2022

Settima puntata, venerdì 2 settembre 2022

Durata

Quanto dura (durata) Grand Hotel – Intrighi e passioni? La fiction spagnola manda in onda più puntate nel corso della serata accorpandole in un unico grande episodio. Ogni puntata dura circa 80 minuti, motivo per cui Canale 5 li trasmette a blocchi di due.

Grand Hotel – Intrighi e passioni streaming e TV

Dove vedere Grand Hotel – Intrighi e passioni in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, la fiction va in onda in prima serata a partire da venerdì 22 luglio 2022 alle ore 21:20 su Canale 5. Per seguire la diretta televisiva bisogna sintonizzarsi sul tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per l’HD. Chi invece vuole seguire la fiction in live streaming può accedere a MediasetPlay, servizio gratuito previa registrazione da usufruire sia via desktop che tramite app.