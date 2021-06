Grand Hotel – Intrighi e passioni: cosa è successo nella terza puntata, il riassunto

Cosa è successo (riassunto della trama) nella terza puntata di Grand Hotel – Intrighi e passioni, fiction spagnola di successo ambientata in un hotel di lusso ai primi del Novecento e in onda in prima serata ogni mercoledì su Canale 5? Nel primo dei due episodi che hanno composto la terza puntata, intitolato Luna di sangue, una volta scoperta la vera identità di Julio, Ayala, inaspettatamente, gli ha chiesto di collaborare alle indagini, essendo lui un dipendente dell’hotel. Quando si sono resi conto di avere a che fare con un serial killer, hanno chiesto ad Alicia di aiutarli ad evitare il prossimo omicidio. Intanto, Eugenia, folle di gelosia, ha spinto da un balcone la sorella Mercedes, che si è trovata a lottare tra la vita e la morte. Mentre Ayala, i suoi e Julio hanno assistito all’omicidio di un’altra donna, senza riuscire ad evitarlo, Alicia è stata inseguita nei corridoi dell’hotel, da un uomo con un coltello d’oro, arma degli altri delitti.

Nel secondo episodio di Grand Hotel Intrighi e passioni, dal titolo Il gioiello scomparso, Ayala ha voluto arrestare Julio per omicidio e Alicia lo ha avvertito del pericolo, mentre Andres ha detto a sua madre di essere il padre del figlio che Belen aspetta da Diego perché non vuole che venga cacciata essendone innamorato. Ma Angela la odia e le rende la vita difficile. Javier viene sfidato a duello dal generale e si salva in extremis. Sofia ha trovato una ragazza incinta e l’ha fatta assumere in hotel per tagliare fuori Belen dal patto che aveva fatto con Donna Teresa, che ora le da un’erba per abortire.

Ma Belen ha cercato di far bere un tè fatto con quell’erba a Catalina, perché abortisca. Il suo piano le si è ritorto contro grazie ad Angela. Julio e Alicia hanno scoperto che Diego era l’amante di Cristina e pensano che possa averla uccisa. Ayala ha arrestato Diego per l’omicidio e Donna Teresa per ora lo ha lasciato fare. Improvvisamente scopriamo che Cristina è viva e salva la vita a Julio mentre Garrido stava per ucciderlo su ordine di Diego.

Streaming e tv

Abbiamo visto cosa è successo (riassunto) nella terza puntata di Grand Hotel – Intrighi e passioni, ma dove vedere le puntate della fiction spagnola in diretta tv e live streaming? La nuova serie tv, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 da mercoledì 9 giugno 2021. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere i vari episodi grazie alla funzione on demand.