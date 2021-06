Grand Hotel – Intrighi e passioni: cosa è successo nella seconda puntata, il riassunto

Cosa è successo (riassunto della trama) nella seconda puntata di Grand Hotel – Intrighi e passioni, fiction spagnola di successo ambientata in un hotel di lusso ai primi del Novecento e in onda in prima serata ogni mercoledì su Canale 5? Nel primo dei due episodi che hanno composto la seconda puntata, intitolato “Il coltello d’oro” ha visto il detective Ayala proseguire nelle sue ricerche. Un coltello d’oro viene rinvenuto all’improvviso, nascosto sotto il letto di Don Javier. Angela ha informato Donna Teresa mentre Donna Elisa, Marchesa di Vergara e madre di Alfredo, ha deciso di chiedere aiuto a Don Diego per scoprire cosa nasconde Sofia, futura madre di suo nipote.

Nel secondo episodio di Grand Hotel Intrighi e passioni, dal titolo “La casa abbandonata”, abbiamo assistito alla morte di Pascual per mano di Diego. Quest’ultimo ha chiesto in sposa Alicia, mentre Belen, incinta di lui, ha accettato la proposta di matrimonio di Andres. Nel frattempo Eugenia ha ceduto alle attenzioni di Javier, ma quest’ultimo si è invaghito di Mercedes, la sorella di Eugenia, e ci ha provato anche con lei.

Streaming e tv

Abbiamo visto cosa è successo (riassunto) nella seconda puntata di Grand Hotel – Intrighi e passioni, ma dove vedere le puntate della fiction spagnola in diretta tv e live streaming? La nuova serie tv, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 da mercoledì 9 giugno 2021. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere i vari episodi grazie alla funzione on demand.