Grand Hotel – Intrighi e passioni: cosa è successo nella scorsa puntata, il riassunto

Cosa è successo (riassunto della trama) nella scorsa puntata di Grand Hotel – Intrighi e passioni, fiction spagnola di successo ambientata in un hotel di lusso ai primi del Novecento e in onda in prima serata ogni domenica su Canale 5? Nei due episodi che hanno composto il quarto episodio della terza stagione i giornali hanno dato ampio spazio alla notizia della morte di Beatriz e come l’assassino del coltello d’oro sia tornato ad agire a Cantaloa. Tuttavia, Benjamin, l’ex maitre, non ha visto di buon occhio che un altro stia usurpando la sua identità, quindi ha deciso che forse era ora di tornare di nuovo al Grand Hotel per regolare i conti.

Cosa è successo nel secondo episodio di Grand Hotel – Intrighi e passioni? Le scoperte di Julio e Alicia hanno messo Angela, la governante, sotto i riflettori. I segreti che lei e Don Carlos Alarcón hanno nascosto per così tanti anni possono finalmente aiutare a chiarire la verità sulla morte del padre di Alicia. Belén, invece, è tornata inaspettatamente al Gran Hotel dalle mani di Gonzalo, il nipote di D. Carlos. Trasformata in una donna di classe, Belén è arrivata per prendere qualcosa che le appartiene. Ma senza dubbio quella che ha più da perdere è Sofia. La maggiore dei fratelli Alarcón è la principale sospettato dell’omicidio della fanciulla che è stata trovata morta nella sua stanza mentre Sofía impugnava un coltello d’oro. Tuttavia, Alfredo non permetterà più a sua moglie di continuare di restare in carcere, e nemmeno Alicia, che, cercando di aiutare sua sorella, si sta avvicinando troppo al vero assassino del coltello d’oro e questo le potrebbe costare davvero molto caro…

Streaming e tv

Abbiamo visto cosa è successo (riassunto) nella scorsa puntata di Grand Hotel – Intrighi e passioni, ma dove vedere le puntate della fiction spagnola in diretta tv e live streaming? La nuova serie tv, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 ogni domenica in prima serata. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere i vari episodi grazie alla funzione on demand.