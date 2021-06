Grand Hotel – Intrighi e passioni: il cast della serie tv. Attori e personaggi

Grand Hotel – Intrighi e passioni è la nuova serie in onda su Canale 5. Si tratta di una fiction spagnola giunta già alla terza edizione e ambientata nel 1905. Ma qual è il cast? Girata nell’iconico Palacio de la Magdalena a Santander, gli attori della fiction sono per lo più sconosciuti al pubblico italiano, con delle eccezioni. Il volto più noto è quello di Pedro Alonso, che da qualche anno a questa parte ricopre il ruolo di Berlino ne La Casa di Carta e che in Grand Hotel, complice la barba, si fatica inizialmente a riconoscere.

C’è poi Yon González, il protagonista, che prima di Grand Hotel fu nel cast di El Internado e, dopo, de Le ragazze del centralino. Arriva da El Internado anche Marta Hazas, attrice poi vista in Cuore Ribelle e Velvet, il cui personaggio (Laura Elvira Montenegro Rovinia) comparirà solo nella terza stagione, così come il personaggio di Maite Rebelles, interpretata da Megan Montaner, la Pepa de Il Segreto e protagonista di Tf45-Fuoco Amico e Lontano da te. Gli attori principali nel cast di Grand Hotel sono dunque Pedro Alonso (Berlino de La casa di Carta), Megan Montaner (la più amata ne Il Segreto), Yon Gonzalez (Il Sospetto, El internado, Le ragazze del centralino), Marta Hazas (Cuore ribelle, El internado, Velvet). Il consulente storico della serie è Juan Jose Luna, attuale capo curatore del Museo del Prado. Vediamo insieme tutti i personggi della serie.

Personaggi

Julio Olmedo è il protagonista della serie. Il ragazzo proviene da una famiglia che non ha grandi possibilità economiche; tuttavia, egli è tanto indigente quanto ostinato, coraggioso ed intraprendente: è disposto a tutto pur di ritrovare la sorella. Julio è interpretato da Yon González , Francisco Gómez de Le ragazze del centralino , serie TV spagnola Netflix.

è il protagonista della serie. proviene da una famiglia che non ha grandi possibilità economiche; tuttavia, egli è tanto indigente quanto ostinato, coraggioso ed intraprendente: è disposto a tutto pur di ritrovare la sorella. è interpretato da , de , serie TV spagnola Netflix. Alicia Alarcón Aldecoa è la figlia della proprietaria dell’hotel, e la promessa sposa del direttore dello stesso. La bella ereditiera, la quale è la valorosa eroina, vedrà tutti i propri piani futuri andare in fumo nell’esatto momento in cui poserà gli occhi sul nuovo arrivato. Alicia è interpretata da Amaia Salamanca .

è la figlia della proprietaria dell’hotel, e la promessa sposa del direttore dello stesso. La bella ereditiera, la quale è la valorosa eroina, vedrà tutti i propri piani futuri andare in fumo nell’esatto momento in cui poserà gli occhi sul nuovo arrivato. è interpretata da . Diego Murquía è il direttore dell’albergo ed il futuro marito di Alicia, quindi anche il futuro proprietario della struttura. Diego , il quale è lo spietato antagonista, è interpretato da Pedro Alonso , attore noto per aver vestito i panni di Andrés de Fonollosa , meglio conosciuto come Berlino , nella serie TV spagnola di successo targata Netflix La casa di carta .

è il direttore dell’albergo ed il futuro marito di Alicia, quindi anche il futuro proprietario della struttura. , il quale è lo spietato antagonista, è interpretato da , attore noto per aver vestito i panni di , meglio conosciuto come , nella serie TV spagnola di successo targata Netflix . Doña Teresa Aldecoa è la matriarca della facoltosa famiglia, e l’unica proprietaria dell’hotel. Alla donna sono rimaste soltanto le figlie: è vedova. Doña Teresa è interpretata da Adriana Ozores .

è la matriarca della facoltosa famiglia, e l’unica proprietaria dell’hotel. Alla donna sono rimaste soltanto le figlie: è vedova. è interpretata da . Cristina Olmedo è la sorella minore prima licenziata e poi scomparsa di Julio . Cristina è interpretata da Paula Prendes .

è la sorella minore prima licenziata e poi scomparsa di . è interpretata da . Maite Rebelles è la migliore amica di Alicia. Elegante, ambiziosa ed arguta, ha proseguito gli studi per diventare una delle prime avvocatesse di Spagna. Maite è interpretata da Megan Montaner, la famosa Pepa de Il Segreto.

Trama

Abbiamo visto il cast, gli attori e i personaggi di Grand Hotel – Intrighi e passioni, ma qual è la trama della serie tv su Canale 5? Spagna, 1905. Il Grand Hotel è pronto per celebrare una festa destinata a essere ricordata negli anni. Sempre un passo avanti alla concorrenza, l’Hotel è riuscito ad essere il primo ad avere l’illuminazione elettrica e si prepara ad accendere le luci la notte stessa. Mesi dopo, un giovane di nome Julio arriva nel lussuoso e idilliaco Grand Hotel, con l’obiettivo di indagare sulla scomparsa della sorella. Per seguirne da vicino le tracce, si farà assumere come cameriere. Quello che Julio non sa, è che il grande amore della sua vita, Alicia, sta per incrociare la sua strada: è la bellissima figlia del proprietario dell’Hotel e la fidanzata del direttore, e sarà l’unica ad aiutarlo a ritrovare la sorella. Tra i due giovani, l’amore è appassionato quanto impossibile. Una storia pericolosa, che si intreccerà con i misteri e segreti che si nascondono tra le mura del Grand Hotel: lì, infatti, nessuno è come sembra, nessuno è esente da rischi o sospetti in una complessa rete di bugie, segreti e tradimenti.