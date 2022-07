Grand Hotel Excelsior: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, sabato 23 luglio 2022, va in onda Grand Hotel Excelsior su Rete 4. Si tratta di una commedia italiana uscita nel 1982 e diretta da Castellano e Pipolo con protagonista Adriano Celentano. Di seguito scopriamo tutto sulla trama e sul cast del film.

Trama

Partiamo con la trama di Grand Hotel Excelsior. La storia racconta di Taddeus, proprietario di un hotel rigido e severo che rimane coinvolto in un dramma sentimentale. Ilde è una cliente abituale che cerca di togliersi la vita a causa di un amore non corrisposto. Taddeus è convinto che l’uomo in questione sia un altro cliente dell’hotel per cui si prepara ad affrontarlo. Ma la verità che scopre va oltre ogni suo limite. Nel trattempo il cameriere dell’hotel Egisto Costanzi deve inscenare una farsa quando arriva sua figlia Adelina che studia in un collegio svizzero. L’uomo si vergogna della sua professione così ha preferito mentirle dicendole di essere un ricco uomo d’affari.

Grand Hotel Excelsior: il cast del film

Come già premesso, il protagonista di Grand Hotel Excelsior è Adriano Celentano che interpreta Taddeus, il direttore dell’albergo. Ma non è da solo. Di seguito vediamo chi fa parte del cast tra attori e rispettivi personaggi:

Adriano Celentano: Taddeus, direttore Hotel

Enrico Montesano: Egisto Costanzi, cameriere dell’hotel

Carlo Verdone: Pericle Coccia, il pugile

Diego Abatantuono: Nicolino il mago di Segrate

Eleonora Giorgi: Ilde Vivaldi

Aldina Martano: Ginevra, l’aiutante del mago di Segrate

Gerry Bruno: capo del personale

Domenico Adinolfi: Bruno Bertoni detto “Bulldozer”

Tiberio Murgia: imbianchino

Franco Diogene: ingegner Binotti

Armando Brancia: Bertolazzi, manager di Pericle

Enzo Andronico: manager di Bulldozer

Isabella Amadeo: Maria, cameriera

Andrew Omokaro: Mocambo

Daniela Introini: Adelina, figlia di Egisto

Fernando Cerulli: cameriere

Andrea Azzarito: cameriere

Raffaele Di Sipio: Giovanni, barman

Dino Cassio: medico

Paolo Bertinato: Mario Altieri, playboy

Rita Rusić: fidanzata di Mario

John Stacy: portiere dell’albergo

Andrea Belfiore: giornalista

Luciano Iannantuoni: commentatore televisivo

Giorgio Vignali: chef

Claudia Mori: cliente (cameo)

Luciano Foti: chef coi capelli spettinati

Giovanni Rovini: vecchia signora col cagnolino

Streaming e TV

Dove vedere Grand Hotel Excelsior in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, il film vi aspetta sabato 23 luglio 2022 alle ore 21:20 su Rete 4. Per seguirlo in diretta televisiva basterà sintonizzarsi al tasto 4 del telecomando oppure al tasto 504 per l’HD. Chi invece vuole seguirlo via streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay.