Gomorra 5: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Gomorra 5, l’ultimo attesissimo atto della serie tv conosciuta in tutto il mondo? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda 10 episodi. Con ogni probabilità Sky li manderà in onda due per volta, per un totale di cinque prime serate ed altrettante settimane. La prima puntata il 19 novembre 2021; l’ultima il 17 dicembre 2021. Di seguito la possibile programmazione su Sky:

Prima puntata: venerdì 19 novembre 2021

Seconda puntata: venerdì 26 novembre 2021

Terza puntata: venerdì 3 dicembre 2021

Quarta puntata: venerdì 10 dicembre 2021

Quinta puntata: venerdì 17 dicembre 2021

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Gomorra 5? La durata di ogni episodio sarà di circa 50 minuti. Essendo due episodi a puntata la durata complessiva sarà di circa 100 minuti.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Gomorra 5, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda sui canali Sky: Sky Atlantic (canale 110 del telecomando Sky) e Sky Cinema Uno il venerdì sera alle ore 21,15. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo e su NOW. Ma non finisce qui. On demand possono essere recuperati tutti gli episodi della quinta stagione (dopo la messa in onda) e tutti gli episodi delle quattro stagioni precedenti. Per il momento non è prevista la messa in onda in chiaro su Tv8.