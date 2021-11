Gomorra 5, location: dove è stata girata la serie tv

Dove è stata girata (location) Gomorra 5, l’ultimo atto della serie tv con protagonisti Salvatore Esposito e Marco D’Amore? La serie è girata tra Napoli, Riga e Roma. Tra i luoghi scelti per le riprese, Piazza Grande, le Vele di Scampia, il Rione Ponticelli e il quartiere Forcella. “In Gomorra – La serie la ricerca delle location può apparentemente sembrare semplice, ma in realtà è una sfida continua – fanno sapere dalla produzione -. L’iconografia della serie è fatta di spazi popolari, grandi aree abbandonate, complessi dismessi. Per questa nuova stagione è stato svolto un meticoloso lavoro di ricerca e di studio sugli spazi industriali abbandonati e su complessi popolari mai visti prima. Fare scouting nelle zone industriali dismesse e in aree inaccessibili al pubblico è stata una delle fasi più emozionanti di tutto il nostro lavoro: avere la possibilità di accedere a spazi considerati ormai “archeologia industriale” è davvero incredibile, perché concede il privilegio di guardare la città con occhi diversi. Quest’anno siamo anche ritornati in uno dei luoghi simbolo della serie, ovvero le “Vele”. Un tributo finale alla location che maggiormente ha contribuito a creare il grande racconto per immagini che è Gomorra, diventandone il simbolo. Ma accanto alle storiche icone, la volontà di dare una conclusione epica alla serie ci ha spinto verso luoghi che visivamente potessero essere altrettanto potenti ed è così che siamo riusciti ad accedere per la prima volta al complesso residenziale progettato dell’architetto Loris Rossi e sito nel cuore di Napoli. Un vero e proprio anfiteatro realizzato da uno degli architetti più visionari dell’epoca moderna: l’arena perfetta che sarà sede di alcuni dei momenti salienti di questa attesissima stagione finale”.