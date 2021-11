Gomorra 5: dove eravamo rimasti. Il riassunto della quarta stagione

Gomorra 5: dove eravamo rimasti

C’è grande attesa per il capitolo finale di Gomorra, la serie di successo ispirata al romanzo di Roberto Saviano e giunta alla quinta e ultima stagione, dal 19 novembre su Sky e in streaming su NOW. Tornano soprattutto i due protagonisti più amati, Genny Savastano (Salvatore Esposito) e Ciro Di Marzio (Marco D’Amore), ma non mancheranno nuovi personaggi e un finale che si preannuncia sorprendente. Prima di seguire i dieci episodi di Gomorra 5, però, è utile fare un riassunto e ricordare dove eravamo rimasti, con l’incredibile chiusura della quarta stagione e il film L’immortale che ha svelato come Ciro sia ancora vivo.

Riassunto e finale quarta stagione, film L’immortale

La stagione 4 di Gomorra si era chiusa con un colpo di scena inaspettato. Genny Savastano all’aeroporto decide improvvisamente di uccidere Patrizia (Cristiana Dell’Anna) e il marito Mickey (Luciano Giugliano). Le due vittime erano pronte a partire e cambiare vita, ma Savastano jr non gli concede questa possibilità e li uccide perché non si fida di loro.

Deve quindi nascondersi e darsi alla latitanza. Spunta un uomo misterioso, lo spietato Don Angelo, ‘o Maestrale (Mimmo Borrelli), con la diabolica moglie Luciana al suo fianco. Così aiuta Genny a nascondersi in un bunker e a vivere protetto. Intanto Enzo Sangue Blu (Arturo Muselli) vuole uccidere il figlio di don Pietro, mentre Ciro rivela di essere stato lui a ammazzare Carmela, la sorella di Enzo.

Proprio Ciro Di Marzio, che tutti davamo per morto, in realtà è vivo. In una scena cult, avevamo visto Genny sparargli e gettare il corpo in mare. Come abbiamo scoperto dl film L’immortale, Ciro si è salvato, perché la pallottola si è fermata a un centimetro dal cuore. La sua vita ricomincia lontano da Napoli, a Riga, in Lettonia, dove lavora per Don Aniello Pastore (Nello Mascia).

Gomorra 5: la trama

Abbiamo visto dove eravamo rimasti, ma adesso una breve trama di Gomorra 5, su Sky dal 19 novembre: Lo scontro tra i Levante e Patrizia ha lasciato Napoli in macerie, costringendo Genny a rinunciare al suo sogno di normalità e a tornare in campo. Ma ora è braccato dalla polizia, costretto in un bunker e senza più Azzurra e Pietrino, abbandonati per garantire loro una vita migliore. Il suo unico alleato è ora ‘O Maestrale, il misterioso boss di Ponticelli. La guerra è imminente e i nemici agguerriti. Ma arriva una scoperta: Ciro Di Marzio è vivo, in Lettonia. E per Genny nulla sarà più come prima.