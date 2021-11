Gomorra 5: il cast (attori) completo dell’ultima stagione della serie tv

Gomorra 5: il cast (attori e ruoli) completo dell’ultima stagione della serie tv

Qual è il cast (attori e ruoli) di Gomorra 5, l’ultimo atto della famosa serie tv di Sky? Nell’ultima stagione non mancano Salvatore Esposito nei panni di Genny Savastano e Marco D’Amore in quelli del redivivo Ciro Di Marzio, sempre più “Immortale”. Presenti anche Ivana Lotito nei panni di Azzurra, che abbandonata da Genny farà di tutto per tenere il piccolo Pietro al sicuro, lontano da suo padre e da tutto ciò che rappresenta, e Arturo Muselli che torna a interpretare Enzo Sangue Blu, l’ex re di Forcella divorato dai sensi di colpa per aver visto troppi compagni morire per colpa sua. Tante anche le new entry: Domenico “Mimmo” Borrelli è Don Angelo detto ‘O Maestrale, il feroce boss di Ponticelli che si rivelerà fondamentale per la guerra di Genny contro i Levante e per permettergli di riprendersi Secondigliano. Tania Garribba interpreta invece Donna Luciana, la moglie di ‘O Maestrale, donna dal carattere feroce al pari del marito e un’intelligenza astuta e raffinata. Nei panni di ‘O Munaciello, uno dei capipiazza di Secondigliano, entra nel cast anche Carmine Paternoster. E ancora Antonio Ferrante e Nunzia Schiano, a interpretare rispettivamente Vincenzo Garignano detto ‘O Galantommo, anziano boss di un piccolo paese alle pendici del Vesuvio, e Nunzia, donna fiera e infaticabile, da quasi cinquant’anni sua devota moglie. Ma vediamo l’elenco degli attori che fanno parte del cast di Gomorra 5: