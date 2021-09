Gloria: cosa è successo nella seconda puntata, il riassunto

Cosa è successo nella seconda puntata di Gloria, la serie tv in onda su Canale 5? Nel primo episodio, nella ricerca di David, misteriosamente scomparso, Gloria scopre nuovi, inquietanti particolari sulla vita del marito: frequentava locali di spogliarelli ed era in affari con una famiglia di delinquenti che controllano tutte le attività del porto. Addirittura ha rubato 300.000 euro a queste persone, per niente disposte a perdonarlo. Il capitano della polizia Marianne è sempre più determinata a mettere alle strette Gloria, tanto che allerta i servizi sociali per verificare se non sia il caso di togliere la custodia dei figli a Gloria.

Nel secondo episodio, nello stagno di Quenegoat viene ritrovato un corpo senza vita, ma non è quello di David. Tornando a casa con i figli, Gloria scopre che qualcuno è entrato e l’ha messa a soqquadro. Marianne Volton nutre, via via, maggiori sospetti nei suoi confronti e la farà pedinare. Gloria nel frattempo conduce le sue ricerche con l’aiuto di Stan, scoprendo che i Brak e la dermatologa Louise Verdiez sono coinvolti nella scomparsa del marito. La polizia insegue l’auto di David credendolo a bordo, ma il mezzo si rivelerà rubato. Gloria subisce un interrogatorio molto stressante da parte della Volton che la indica come maggiore sospettata. Rientrando a casa Gloria trova Carole Faustin, dei servizi sociali che, con prove inconsistenti, le porta via i bambini.

Streaming e tv

Abbiamo visto cosa è successo nella seconda puntata di Gloria, ma dove vedere la serie tv in diretta tv e live streaming? La miniserie va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 in prima visione alle ore 21,25 in tre serate, l’1, il 6 e il 7 settembre 2021. Per ogni serata vengono trasmessi due episodi dei sei complessivi. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su Mediaset Infinity sarà possibile rivedere i vari episodi grazie alla funzione on demand.