Gloria: trama, cast, quante puntate, location, episodi, streaming serie Canale 5

Gloria è la nuova miniserie in onda su Canale 5 in prima serata a partire da mercoledì 1 settembre 2021, Si tratta di una fiction francese di successo, che racconta la storia di una donna la cui vita cambia totalmente dopo la misteriosa scomparsa del marito. Così, si imbatte in un mondo fatto di segreti, pettegolezzi e risvolti inaspettati. Adattamento di Keeping Faith, la protagonista è l’attrice Cécile Bois. Ma qual è la trama, il cast, la location, quante puntate sono previste e dove vedere in streaming la miniserie Gloria? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Si tratta di una coproduzione Quad Drama-TF1 che rivisita il classico polar francese per offrire un thriller in cui il personaggio principale perde gradualmente l’equilibrio e non si fida della polizia e degli altri protagonisti che celano un passato oscuro, fatto di segreti, pettegolezzi, litigi, problemi di soldi e doppie vite. Come detto, la miniserie Gloria narra le vicende di un’avvocatessa che scopre di avere sposato un uomo che ha sempre mentito. La verità verrà a galla solo quando il marito David scomparirà misteriosamente. Gloria si lancerà nelle indagini per scoprire la verità. Trasmessa tra marzo e aprile di quest’anno dalla principale tv privata francese, Gloria ha ricevuto un ottimo riscontro in termini di critica e pubblico.

Ma vediamo la trama nel dettaglio. La protagonista è Gloria Meyers (Cécile Bois), madre di tre figli e sposata felicemente con David (Michaël Cohen). Entrambi sono avvocati: lui ha eredito lo studio legale del padre, mentre lei è in maternità, ma non vede l’ora di tornare al lavoro. Una mattina, dopo che David è come sempre uscito di casa per recarsi al lavoro, questo scompare nel nulla: a Gloria tocca non solo cercare di capire che fine abbia fatto, ma occuparsi anche dello studio legale.

Iniziano così alcune rivelazioni: lo studio, ad esempio, è in bancarotta ed ha perso numerosi clienti, mentre David ha ricominciato a fumare e da qualche tempo frequenta uno psicologo. Ma, cosa ben più preoccupante, ha un documento d’identità falso in cui il nome è quello di un ex ragazzo di Gloria, morto in un incidente stradale.

Gloria, aiutata da cognato poliziotto Denis Gavin (Malik Zidi), sposato con Emilie (Lucie Lucas), sorella di David che non ha mai gradito la presenza della protagonista nella sua famiglia, inizia così la sua personale indagine, scontrandosi con il Capo della Polizia Marianne Volton (Barbara Schulz). Quest’ultima conosce bene Gloria, avendo questa lavorato nella causa relativa al suo divorzio, il cui esito ne ha compromesso la carriera.

Gloria: il cast della serie

Come detto, si tratta di una miniserie francese che arriva su Canale 5 dal 1 settembre 2021. A guidare il cast di Gloria c’è Cécile Bois, attrice molto conosciuta in Francia ed anche in Italia, dal momento che dal 2013 è protagonista di Candice Renoir, serie tv poliziesca in onda su France 2 (in Italia su Sky Investigation). Barbara Schulz (Marianne) è stata invece vista nella miniserie I delitti del lago, mentre Malik Zidi (Denis) è stato nel cast del film “Ex” di Fausto Brizzi. Nel cast anche Elsa Hyvaert che interpreta Rose Meyers; Sarah Berru interpreta Alice Meyers; Joey Starr interpreta Stan Baldini; Bernard Le Coq interpreta Richard Meyers; Nicole Calfan interpreta Odile Meyers; Michaël Cohen interpreta David Meyers; Lucie Lucas interpreta Émilie Gauvin; Anne Consigny interpreta Gaëlle Brak; Mathieu Madénian interpreta Arthur; Amelle Chahbi interpreta Chacha; Mariama Gueye interpreta Clarisse; Clotilde Mollet interpreta Carole Faustin; Patrick Descamps interpreta Philippe Lazargue.

Quante puntate

Abbiamo visto la trama e il cast di Gloria, ma quante puntate sono previste per la miniserie francese in onda su Canale 5? Si tratta in tutto di sei episodi, della durata di circa 50 minuti ciascuno, proposti nell’arco di tre prime serata. Per ogni serata verranno quindi tramessi due episodi. Appuntamento dalle 21.25 il 1°, il 6 ed il 7 settembre 2021.

Prima puntata (episodi 1 e 2): mercoledì 1 settembre 2021

Seconda puntata (episodi 3 e 4): lunedì 6 settembre 2021

Terza puntata (episodi 5 e 6): martedì 7 settembre 2021

Gloria: location

Qual è la location della serie? Gloria è ambientata in Bretagna, nel dipartimento di Ille-et-Vilaine, tra Saint-Malo e Cancale, dove il racconto ricco di suspence, intrecci e colpi di scena si dipana tra le incantevoli spiagge di granito rosa caratteristiche dell’area. Le riprese sono state effettuate tra febbraio e settembre 2020 (con una pausa in mezzo a causa del lockdown).

Streaming e tv

Dove vedere Gloria in diretta tv e in streaming? La nuova serie tv, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 in prima serata il 1, 6 e 7 settembre 2021 dalle 21.25. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere i vari episodi grazie alla funzione on demand.