Gloria: cosa è successo nella prima puntata, il riassunto

Cosa è successo nella prima puntata di Gloria, la serie tv in onda su Canale 5? Nel primo episodio, Gloria trascorre la maternità a casa, occupandosi delle due figlie e del piccolo di otto mesi avuto da David. Un giorno, quest’ultimo fa perdere le proprie tracce poco dopo essere uscito di casa per andare al lavoro. Gloria, dovendo prendere in mano le attività dello studio legale del marito, scopre che ha perso numerosi clienti ed ha uno scoperto enorme. Inizia ad indagare per capire cosa sia successo, coinvolgendo anche la famiglia di David, da cui però percepisce ostilità, tranne che da Denis, suo cognato poliziotto. Inoltre, scopre che il marito aveva un falso documento d’identità.

Nel secondo episodio Gloria viene a sapere che David frequentava uno psicologo: dalle poche informazioni che riesce a strappargli, deduce che l’uomo potrebbe essere entrato nuovamente in contatto con la sua vecchia fiamma Sara, ma questa nega di averlo incontrato. Neanche cercare di scoprire chi ha fornito a David il falso documento d’identità porta da nessuna parte. Nel mentre, deve affrontare l’opposizione di Marianne, Capo della Polizia, che ha avuto a che fare con Gloria in una causa di divorzio che ha avuto esito negativo per la poliziotta.

Streaming e tv

