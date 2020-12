Gli eroi del Natale streaming e diretta tv: dove vedere il film

Questa sera, venerdì 25 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Gli eroi del Natale, film d’animazione statunitense del 2017, diretto da Timothy Reckart. Basato su un’idea di Tom Sheridan, scritto da Carlos Kotkin e Simon Moore, racconta la Natività attraverso il punto di vista dell’asino del presepe e di altri animali. Dove vedere Gli eroi del Natale in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il film d’animazione, come detto, va in onda oggi – venerdì 25 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre).

Gli eroi del Natale streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare il film grazie alla funzione on demand.

Personaggi

Abbiamo visto dove vedere Gli eroi del Natale in diretta tv e live streaming, ma quali sono i personaggi? Di seguito l’elenco:

Bo, l’asino protagonista della storia, con il desiderio di compiere grandi gesta a servizio di un re.

Maria, giovane ragazza di Nazaret e futura madre di Gesù.

Giuseppe, giovane falegname, fidanzato e poi marito di Maria.

Dave, un colombo amico fedele di Bo, convinto di sapere tutto del mondo.

Felix, Cyrus e Deborah, i cammelli dei Magi.

Ruth, una pecora entusiasta che si unisce a Bo e Dave.

Il cacciatore di Erode, che insegue Maria e Giuseppe per uccidere il Messia: non pronuncia neanche una parola e non mostra mai il proprio volto, sempre coperto dall’elmo.

Thaddeus e Rufus, i due feroci cani del cacciatore, che si redimono alla fine della storia.

Il mugnaio, padrone di Bo, lavoratore duro e cinico.

