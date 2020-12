Gli eroi del Natale: trama, personaggi e streaming

Questa sera, venerdì 25 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Gli eroi del Natale (The Star: The Story of the First Christmas), film d’animazione statunitense del 2017, diretto da Timothy Reckart. Basato su un’idea di Tom Sheridan, scritto da Carlos Kotkin e Simon Moore, racconta la Natività attraverso il punto di vista dell’asino del presepe e di altri animali. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama

A Nazareth la giovane Maria è visitata da un angelo che le rivela che sarà madre del Messia. Un gerboa di nome Abby ascolta e rivela agli altri animali che una stella annuncerà l’evento. Sei mesi dopo, un giovane asino fugge dalla macina dove lavora grazie all’aiuto di suo padre e dell’amico colombo Dave. Ferito ad una zampa, l’asino si rifugia a casa di Maria e Giuseppe proprio al termine della loro festa di nozze. Maria accoglie e cura l’asino, chiamandolo Bo, e rivela al marito di essere incinta: Giuseppe, intimorito, accetta la situazione dopo aver pregato Dio.

Intanto tre Magi, con i loro cammelli Felix, Cyrus e Deborah, arrivano al palazzo di Re Erode. I Magi annunciano di aver portato oro, incenso e mirra per il nuovo re; Erode indispettito li trattiene a palazzo, poi su consiglio degli scribi li indirizza verso Betlemme, sperando di avere informazioni sul nuovo re. Intanto affida ad un feroce cacciatore e ai suoi cani Thaddeus e Rufus il compito di trovare e uccidere il nuovo re.

Mentre Maria e Giuseppe lasciano Nazareth diretti a Betlemme per il censimento, Bo e Dave si imbattono in Thaddeus e Rufus, che stanno cercando Maria. Bo decide di avvertirla del pericolo e raggiunge Maria e Giuseppe, accompagnato da Dave e da una pecora di nome Ruth che ha abbandonato a Betlemme il proprio gregge per seguire la stella. Bo riesce a proteggere Maria dal cacciatore, ma causa danni in un mercato e viene rimproverato da Giuseppe, che è all’oscuro del pericolo. Deluso, l’asino fugge e si unisce ad una carovana, ma poi ha nostalgia di Maria e torna indietro. Intanto i due sposi arrivano a Betlemme, ma Giuseppe non riesce a trovare alloggio per Maria…

Bo, riconosciuto e catturato dal mugnaio a cui era fuggito, viene legato in una stalla dove incontra la giumenta Leah, la mucca Edith e la capra Zach che lo aiutano a scappare: così l’asino conduce Maria e Giuseppe al riparo nella stalla. Intanto Dave aiuta i cammelli dei Magi a fuggire dal palo a cui erano legati, mentre Ruth, ritrovato il proprio gregge e cercando di convincerlo a seguirla, ha un aiuto inaspettato da un angelo che annuncia ai pastori che il Messia è arrivato. Il cacciatore, Thaddeus e Rufus arrivano alla stalla per uccidere Maria, ma vengono affrontati da Bo, Dave, i cammelli, Ruth e il gregge: mentre si sente il pianto di un neonato, il cacciatore precipita in un dirupo, mentre i cani sono tratti in salvo dagli altri animali. Nella stalla tutti gli animali, insieme ai pastori e ai Magi, adorano il bambino appena nato, che si chiama Gesù. Nei titoli di coda viene mostrato che Giuseppe compra Bo dal mugnaio ed è accennata la fuga della famiglia in Egitto.

Gli eroi del Natale: i personaggi

Abbiamo visto la trama de Gli eroi del Natale, ma quali sono i personaggi? Vediamoli insieme.

Bo, l’asino protagonista della storia, con il desiderio di compiere grandi gesta a servizio di un re.

Maria, giovane ragazza di Nazaret e futura madre di Gesù.

Giuseppe, giovane falegname, fidanzato e poi marito di Maria.

Dave, un colombo amico fedele di Bo, convinto di sapere tutto del mondo.

Felix, Cyrus e Deborah, i cammelli dei Magi.

Ruth, una pecora entusiasta che si unisce a Bo e Dave.

Il cacciatore di Erode, che insegue Maria e Giuseppe per uccidere il Messia: non pronuncia neanche una parola e non mostra mai il proprio volto, sempre coperto dall’elmo.

Thaddeus e Rufus, i due feroci cani del cacciatore, che si redimono alla fine della storia.

Il mugnaio, padrone di Bo, lavoratore duro e cinico.

Streaming e tv

Dove vedere Gli eroi del Natale in diretta tv e live streaming? Il film d’animazione, come detto, va in onda oggi – venerdì 25 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare il film grazie alla funzione on demand.

