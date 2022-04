A che ora inizia Gli eredi della terra: l’orario della messa in onda su Canale 5

A che ora inizia Gli eredi della terra, la fiction in tre puntate in onda su Canale 5 la domenica sera? Ogni serata prenderà il via intorno alle ore 21,25. La messa in onda sarà fino alle ore 00,10. La durata complessiva (pubblicità incluse) di ogni puntata sarà quindi di circa 3 ore. La fiction è il sequel della fortunatissima La Cattedrale del Mare. Ambientata nell’affascinante cornice della Catalogna, la serie è prodotta da Diagonal Televisión e Atresmedia Televisión ed è stata sceneggiata da Rodolf Sirera, Sergio Barrejón, Antonio Onetti, Macu Tejera e Miriam García. Quante puntate sono previste per Gli eredi della terra? In tutto andranno in onda tre puntate: la prima domenica 17 aprile 2022; la terza e ultima domenica 1 maggio 2022. Ma vediamo la programmazione nel dettaglio (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: domenica 17 aprile 2022, ore 21,25

Seconda puntata: domenica 24 aprile 2022, ore 21,25

Terza puntata: domenica 1 maggio 2022, ore 21,25

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto a che ora inizia la fiction Gli eredi della terra, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,25 su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet, smartphone e smartTv.