Gli eredi della terra: trama, cast, quante puntate e streaming

Da domenica 17 aprile 2022 alle ore 21,25 su Canale 5 va in onda Gli eredi della terra, serie tv evento in tre puntate che accompagneranno il pubblico nella suggestiva Barcellona del tardo Medioevo, per raccontare una storia ricca di suspence e pathos tratta dall’omonimo bestseller dello scrittore Ildefonso Falçones. La fiction è il sequel della fortunatissima La Cattedrale del Mare. Ambientata nell’affascinante cornice della Catalogna, la serie è prodotta da Diagonal Televisión e Atresmedia Televisión ed è stata sceneggiata da Rodolf Sirera, Sergio Barrejón, Antonio Onetti, Macu Tejera e Miriam García. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Se nella serie originale ci è stata raccontata la storia di Arnau Estanyol (il quale dopo la morte di suo padre ha dovuto lottare per riuscire a sopravvivere in una società segnata dalla povertà e dalla religione), in questa nuova storia – che riprende l’azione tre anni dopo – il focus si concentra su Hugo Llor (interpretato da giovane da David Solans e da adulto da Yon González), il figlio di un marinaio scomparso. La fortuna di Hugo cambia quando incontra l’ormai anziano Arnau Estanyol (Aitor Luna), uno degli uomini più rispettati della città, che diventa il suo mentore e gli permette di lavorare nei cantieri navali come montatore di barche. Ma con la morte di Re Pietro e l’ascesa del Principe Giovanni, anche la famiglia Puig sale al potere e si propone di distruggere Arnau; il sogno di Hugo di diventare un costruttore navale viene interrotto e, anche se nessuno osa ribellarsi, lui non si arrende e lotterà con tutte le sue forze per fermare i nuovi cattivi della storia!

Gli eredi della terra: il cast

Abbiamo visto la trama de Gli eredi della terra, ma qual è il cast completo della fiction? Il cast, diretto da Jordi Frades, mantiene interpreti storici come Aitor Luna o Michelle Jenner (Arnau Estanyol e Isabel) e vanta la presenza di due attori molto amati in Spagna come in Italia: Yon González (Grand Hotel, Le ragazze del centralino) e Elena Rivera (Le verità nascoste, Inés dell’anima mia). Ma vediamo il cast completo con i rispettivi ruoli:

Yon González: Hugo Llor

Mercedes León: Barcha

Javier Iglesias: Baraka

Elena Rivera: Caterina Llor

Michelle Jenner: Mar Estanyol

Aria Bedmar: Mercè

Joan Carles Bestard: Cubero de Sitges

Aitor Luna: Arnau Estanyol

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Gli eredi della terra? In tutto andranno in onda tre puntate: la prima domenica 17 aprile 2022; la terza e ultima domenica 1 maggio 2022. Ma vediamo la programmazione nel dettaglio (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: domenica 17 aprile 2022

Seconda puntata: domenica 24 aprile 2022

Terza puntata: domenica 1 maggio 2022

Ma quanto dura (durata) ogni puntata de Gli eredi della terra? La messa in onda su Canale 5 è prevista dalle ore 21,25 alle ore 00,10. La durata complessiva (pubblicità incluse) di ogni serata sarà quindi di circa 3 ore.

Streaming e tv

Dove vedere Gli eredi della terra in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,25 su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet, smartphone e smartTv.