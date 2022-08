Gli anni belli: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema 1

Questa sera, giovedì 25 agosto 2022, va in onda Gli anni belli su Sky Cinema Uno. Il film è una commedia italiana uscita nel 2022 e diretta da Lorenzo D’Amico de Carvalho. Vediamo qual è la trama e chi fa parte del cast.

Trama

Ambientata nell’estate del 1994, la storia de Gli anni belli racconta di Elena, un’adolescente ribelle sulla soglia dei 18 anni grande fan dei Nirvana e ambientalista convinta. I suoi genitori, però, non comprendono i suoi ideali venendo da una generazione diversa, quella degli Anni ’70. Ogni anno, infatti, i genitori la costringono al campeggio estivo. Eugenio, il papà, è un professore di greco. La madre, Adele, è la più paziente in famiglia e cerca sempre un compromesso. Quando la famiglia arriva al campeggio scopre che il direttore è cambiato e che ha intenzione di effettuare dei cambiamenti che piacciono soprattutto ad Elena, un po’ meno ai genitori. La ragazza è ancora più felice quando al campo vede arrivare un nuovo gruppo di ragazzi, tra cui André, italo-francese diciottenne che le ricorda Kurt Cobain.

Gli anni belli: il cast del film

Ora che abbiamo visto la trama de Gli anni belli, passiamo invece al cast che è guidato da una stupenda Maria Grazia Cucinotta che interpreta Adele, la mamma di Elena. Di seguito vediamo l’elenco dei personaggi e dei rispettivi attori:

Romana Maggiora Vergano è Elena

Ninni Bruschetta è Eugenio

Maria Grazia Cucinotta è Adele

Paola Lavini è la signora Porretti

Gianvincenzo Pugliese è Claudio

Ana Padrao è Eva

Alexia Turchi è Carla

Rosaria Porcaro è la signora Caruso

Bebo Sorti è il signor Caruso

Stefano Viali

Francesca Ziggiotti

Gabriele Stella

Luca Attadia

Riccardo Maria Manera

Giorgia Spinelli

Costantino Comito

Riccardo Sinibaldi

Beniamino Marcone

Streaming e TV

Dove vedere Blood Diamond in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 25 agosto 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) e ancora meglio su Sky Cinema 4K alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.