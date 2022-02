Chi è Giusy Ferreri, la cantante in gara a Sanremo 2022: carriera, canzoni, vita privata

Giusy Ferreri è una delle cantanti in gara al Festival di Sanremo 2022, in programma dall’1 al 5 febbraio. Voce molto particolare e sicuramente riconoscibile, ha all’attivo diversi successi. L’inizio della sua carriera è avvenuto con X Factor. Ma vediamo le canzoni, la vita privata, il compagno e Instagram. Nata il 17 aprile 1979 a Palermo, tra le sue canzoni più celebri ci sono Non ti scordar mai di me, Roma – Bangkok, Amore e Capoeira, La Isla e Shimmy Shimmy. Sul palco dell’Ariston porta il brano Miele.

Carriera e canzoni

Non tutti forse ricorderanno il fatto che Giusy prima di diventare famosa, faceva la cassiera. Un lavoro che ha svolto per circa 10 anni. Dopo aver studiato durante l’adolescenza pianoforte, canto e chitarra – quest’ultimo strumento come autodidatta – a partire dal 1993 entra a far parte di alcune cover band con cui si esibisce in brani di vario genere; nel frattempo compone alcuni brani autonomamente. Nel 2008 partecipa ai provini per la prima edizione italiana di “X Factor”. Viene notata da Simona Ventura. Arriva fino al secondo posto, battuta dagli Aram Quartet.

Comincia per lei una carriera ricca di successi. Il suo primo EP è “Non ti scordar mai di me”: trainato dall’omonimo singolo, ottiene quattro dischi di platino. Il 7 agosto 2008 inizia le registrazioni per incidere il suo primo album di inediti, che uscito a novembre, si intitola “Gaetana”. Alla fine di novembre 2009 esce l’album “Fotografie”, un disco che contiene cover di canzoni italiane ed internazionali tradotte da Tiziano Ferro.

Partecipa al Festival di Sanremo 2011 con il brano “Il mare immenso”. Torna poi sul palco della kermesse anche nel 2014 con la canzone “Ti porto a cena con me” e nel 2017, con il brano “Fatalmente male”. Nel frattempo nel 2015 Giusy Ferreri ottiene un clamoroso successo con il brano “Roma – Bangkok” cantato in coppia con Baby K. Fidanzata dal 2008 con Andrea Bonomo, geometra e cantante, nel marzo del 2017 rende pubblica la notizia che aspetta un bambino. Diventa mamma di Beatrice il 14 settembre 2017. L’anno seguente torna nelle radio con il tormentone estivo di grande successo “Amore e capoeira”.

Vita privata: compagno e figlia

Giusy Ferreri è nata con la sindrome di Wolff-Parkinson-White come ha raccontato lei stessa alcuni anni fa a Ok Salute. Tale sindrome le è stata diagnosticata all’età di otto anni a seguito di un attacco di tachicardia parossistica. All’età di ventun anni, dopo due interventi, la cantante è guarita. La cantante di Sanremo 2022 dal 2008 è fidanzata on il geometra Andrea Bonomo. Nel settembre del 2017 è diventata per la prima volta mamma con la nascita della figlia Beatrice. Su Instagram è seguita da oltre 200mila persone.