Giù le mani dalle nostre figlie: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, giovedì 4 agosto 2022, va in onda Giù le mani dalle nostre figlie. Si tratta di un film commedia uscito nel 2018 e diretto da Kay Cannon. In lingua originale si intitola Blockers e nel cast è presente anche John Cena. Di seguito vediamo la trama e i personaggi.

Trama

Partiamo dalla trama di Giù le mani dalle nostre figlie. Il film racconta di tre amiche Julie, Kayla e Sam unite sin da quando erano bambine e che devono affrontare l’ultimo anno di liceo, il più temuto. Tutte e tre dovranno partire per il college una volta ottenuto il diploma e le loro vite cambieranno per sempre. La loro amicizia ha contagiato anche quella dei genitori. Anche Lisa, Mitchell e Hunter sono molto legati e sono diventati inseparabili con gli anni. Prima del ballo di fine anno, le tre adolescenti fanno un patto, ovvero perdere la verginità durante l’evento. Anche se Sam non è attratta dai ragazzi, sceglie di assecondare le amiche. Ma quando i loro genitori scoprono quel segreto, faranno di tutto per fermare le loro figlie.

Giù le mani dalle nostre figlie: il cast del film

Di seguito invece vediamo chi fa parte del cast di Giù le mani dalle nostre figlie. John Cena è soltanto uno dei protagonisti di questo film corale. Ecco i personaggi e i rispettivi attori:

Leslie Mann: Lisa Decker

John Cena: Mitchell

Ike Barinholtz: Hunter

Kathryn Newton: Julie Decker

Geraldine Viswanathan: Kayla

Gideon Adlon: Sam

Graham Phillips: Austin

Miles Robbins: Connor

Ramona Young: Angelica

Sarayu Blue: Marcie

Jimmy Bellinger: Chad

June Diane Raphael: Brenda

Jake Picking: Kyler

Hannibal Buress: Frank

Colton Dunn: Rudy

Gary Cole: Ron

Gina Gershon: Cathy

T.C. Carter: Jayden

Streaming e TV

Dove vedere Giù le mani dalle nostre figlie in diretta TV e live streaming? Il film come già detto va in onda questa sera, giovedì 4 agosto 2022, su Canale 5. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 5 del telecomando. Chi invece vuole seguire il film in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay. Una volta effettuato il login sarà possibile scegliere il canale in diretta da seguire sia via desktop che tramite app.