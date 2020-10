Giro d’Italia 2020 streaming e diretta tv: dove vedere le 21 tappe live

GIRO D’ITALIA 2020 STREAMING TV – Dal 3 ottobre 2020 torna il Giro d’Italia. L’edizione 103, che per la prima volta, dopo il rinvio che si è reso necessario per l’emergenza Covid-19, si corre ad ottobre, parte il 3 ottobre e finisce il 25 ottobre. In tutto 21 tappe per un totale di 3497,9 chilometri, con partenza da Monreale e arrivo a Milano. Dove sarà possibile vedere le tappe del Giro d’Italia 2020 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Dove vedere il Giro d’Italia 2020 in diretta tv? Tutte le tappe della corsa rosa saranno visibili in diretta tv (in chiaro, gratis) sui canali Rai (Rai 2 e RaiSport) e sul canale satellitare Eurosport. Oltre alla telecronaca, su entrambi i canali, è previsto un ampio pre e post gara con interviste e commenti.

Giro d’Italia 2020 streaming live

Sarà possibile seguire il Giro d’Italia anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione mail o social, RaiPlay.it, e su quella a pagamento: EurosportPlayer.

Favoriti

Non sarà al via il campione in carica, Richard Carapaz, reduce dalle fatiche del Tour de France. Tre i nomi da segnare con il circoletto rosso: Vincenzo Nibali, a caccia del tris in Maglia Rosa dopo i successi nel 2013 e nel 2016, Geraint Thomas (Maglia Gialla al Tour de France 2018) e Simon Yates (vincitore della Vuelta a España 2018). Poi attenzione anche a Jakob Fuglsang (Il Lombardia 2020), con i compagni di squadra Miguel Angel Lopez (sul podio di Giro e Vuelta nel 2018) e Aleksandr Vlasov, oltre a Rafal Majka (secondo nell’ultima Corsa dei Due Mari), Ilnur Zakarin e la Maglia Azzurra della Corsa Rosa 2019 Giulio Ciccone. Peter Sagan è al debutto al Giro.

