Chi è Giovanni Truppi, il cantante in gara a Sanremo 2022

Chi è Giovanni Truppi, cantante in gara al Festival di Sanremo 2022, su Rai 1 dal 1 al 5 febbraio 2022? Si tratta di un cantautore nato e cresciuto a Napoli, in gara al Festival con il brano Tuo padre, mia madre, Lucia. Polistrumentista di alto livello, è ancora poco conosciuto dal grande pubblico. Per lui l’occasione di farsi notare da una vasta platea come quella che segue la kermesse sanremese. Scopriamo chi è Giovanni Truppi, la carriera, le canzoni, la vita privata e Instagram.

Carriera e canzoni

Nato e cresciuto a Napoli, inizia a suonare il pianoforte all’età di 7 anni per poi, in adolescenza, affiancarvi la chitarra elettrica (appresa da autodidatta). Classe 1981, fonda il gruppo rock Le Baccanti insieme a Marco Buccelli e Peppe Fiore. A 23 anni si trasferisce a Roma, dove continua gli studi musicali dedicandosi allo studio del canto e del jazz. Nel 2010 pubblica il suo primo album, C’è un me dentro di me, pubblicato da Cinico Disincanto, che ottiene discreto riscontro. Lancia quindi negli anni successivi Il mondo è come te lo metti in testa e Giovanni Truppi.

Dal 26 novembre 2015 al circolo Magnolia di Milano l’artista si avvale per le performance live di due nuovi musicisti quali Daniele Gennaretti alla chitarra elettrica, piano e cori e Fabio Capalbo (Edda) alla batteria e ai cori. Successivamente, dal 26 febbraio 2016 a Prato Giovanni Truppi inizia un tour dove l’artista si esibisce al pubblico con il solo pianoforte, un Kimball modificato dallo stesso musicista per essere reso trasportabile. Il tour ha tappe nelle principali città italiane come Milano, Roma, Genova, Firenze, Torino e Napoli nel teatro d’innovazione Galleria Toledo.

La primavera/estate del 2016 vede l’artista girare l’Italia con la sua band in una formazione completata da Giovanni Pallotti al basso, questa parte di tour inizia il 3 giugno a Montespertoli (FI) e finisce a Roma il 5 novembre. Il suo ultimo album fin qui s’intitola Poesia e civiltà ed è caratterizzato da arrangiamenti che guardano più al pop rispetto al passato. Nel 2020 pubblica un EP con collaborazioni con artisti affermati del calibro di Calcutta, Niccolò Fabi, Brunori Sas e La Rappresentante di Lista. Il 1° luglio 2021 pubblica il libro L’avventura per la casa editrice La Nave di Teseo, il diario di un viaggio fatto in camper ripercorrendo quasi la stessa Italia della “Lunga strada di sabbia” di Pier Paolo Pasolini. Il libro prende il titolo dal nuovo singolo, nato proprio al ritorno del lungo viaggio. Al Festival di Sanremo 2022 l’occasione di farsi conoscere dal grande pubblico con il brano Tuo padre, mia madre, Lucia.

Vita privata

Molto riservato sulla sua vita privata, non sappiamo se Giovanni Truppi abbia una fidanzata, o una moglie o dei figli. Su Instagram è attualmente seguito da oltre 18mila persone, numero destinato a crescere con la partecipazione a Sanremo 2022.