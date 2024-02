Giovanni Allevi, la malattia che ha colpito l’ospite del Festival di Sanremo 2024

Qual è la malattia che ha colpito Giovanni Allevi, ospite al Festival di Sanremo 2024? Come sta oggi? Il noto compositore a giugno 2022 ha annunciato tramite i suoi profili social di avere un mieloma: “Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa”, ha scritto l’artista 53enne. “La mia angoscia più grande – ha aggiunto all’epoca il pianista – è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco”, ha concluso.

A giugno 2023 poi un altro post su Instagram in cui Giovanni Allevi, ritratto a letto, ha scritto: “Per superare il dolore, dedico del tempo ogni giorno alla meditazione. Inizio con pensieri di riconoscenza nei confronti del Creato. Poi mi concentro sul respiro, finché il mio Ego si dissolve ed io divento Nulla. Grazie al gattino, divinità adorata dagli antichi Egizi, mantengo il contatto col Dio Tutto della Natura, indiviso, eterno, sempre beato, che permea col suo Logos ogni cosa. Giovanni”.

Ma come sta oggi Giovanni Allevi? Le sue condizioni di salute sono notevolmente migliorate tanto che l’artista è tornato ad esibirsi. Dopo l’ospitata di oggi al Festival di Sanremo 2024 avrà diverse date del suo “Piano solo tour”. Una bellissima notizia per tutti i fan del cantautore e non solo.

Streaming e tv

Abbiamo visto la malattia di Giovanni Allevi, ma dove vedere il Festival di Sanremo 2024 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 6 al 10 febbraio 2024 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2024 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.