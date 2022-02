Chi è Giorgia Soleri, la fidanzata Damiano dei Maneskin

Chi è la fidanzata di Damiano, il cantante dei Maneskin ospite stasera al Festival di Sanremo 2022? La compagna dell’artista è la modella e influencer Giorgia Soleri. Damiano e Giorgia sono fidanzati da diversi anni (secondo molti, dal 2017). Giorgia, classe 1996, è nata a Milano, ha 26 anni e nella vita è una giovane modella e influencer. La sa agenzia è la DECK Communication, per la quale offre servizi nell’ambito di “Modelling, Beauty, Lifestyle, Photography, Feminism”. Dalle foto pubblicate sui social è evidente il suo legame con la madre, della quale ha raccontato anche le traversie legate alla salute. E su Instagram (dov’è seguita da centinaia di migliaia di follower), la stessa Giorgia ha spiegato di essere affetta dalla vulvodinia. In un video Giulia racconta la sua “storia, fatta di dolore cronico e ritardo diagnostico, tra vulvodinia, ipertono pelvico, endometriosi e adenomiosi. Perché la mia storia è la storia di molte persone, e ci siamo stancate di essere considerate invisibili”.

Coppia in crisi?

Damiano e Giorgia hanno appena preso casa insieme e lo scorso 5 gennaio il cantante 23enne ha fatto gli auguri alla fidanzata postando una foto di coppia. Eppure, secondo Dagospia, negli ambienti discografici girano voci di crisi: “Si dice che soprattutto a livello internazionale, le uscite di lei non siano molto apprezzate e danneggerebbero la carriera del gruppo”, ha scritto il sito. “Mi sono davvero stancato negli ultimi giorni”, è stata la replica secca sui social di Damiano (in inglese), “voi persone state decisamente parlando troppo. Sono un essere umano, non un dannato giocattolo”. La smentita insomma è arrivata.