Quanto guadagna Giorgia Cardinaletti: stipendio e cachet per il Festival di Sanremo 2026

Quanto guadagna Giorgia Cardinaletti, co-conduttrice del Festival di Sanremo 2026 nella serata di stasera, sabato 28 febbraio 2026, la finale, al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini? Stiamo parlando di una bravissima giornalista, conduttrice, inviata e volto di punta del Tg1. Tra le croniste più amate e apprezzate, con il suo garbo, bellezza e spigliatezza è uno dei volti giovani della Rai tra i più talentosi.

Sullo stipendio di Giorgia Cardinaletti per Sanremo 2026 possiamo dire subito che non ci sono informazioni ufficiali a riguardo. Quel che sappiamo è che il cachet della co-conduttrici e co-conduttori che si sono alternati negli anni scorsi dovrebbe aggirarsi intorno ai 25mila euro a serata. Cifre che potrebbero essere più basse nel caso di una semplice ospitata e in ogni caso non sono state ufficializzate dalla Rai. Ricordiamo inoltre che appunto di tratta di una giornalista del servizio pubblico, inviata a Sanremo per il Tg1, e che nel corso della finale sarà co-conduttrice del Festival. Non sappiamo quindi altro sul suo cachet. In passato hanno ricoperto il ruolo di co-conduttrici di Sanremo 2026 altre importanti giornaliste del Tg1 come Laura Chimenti ed Emma D’Aquino.

Streaming e tv

Abbiamo visto quanto guadagna Giorgia Cardinaletti al Festival di Sanremo 2026, ma dove vedere l’evento in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2026 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.