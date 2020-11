Chi sono Ginevra Francesca Pisani e Sara Arfaoui, le professoresse de L’Eredità

Ginevra Francesca Pisani e Sara Arfaoui sono le professoresse de L’Eredità, il quiz di Rai 1 condotto da Flavio Insinna che accompagna il pubblico ogni pomeriggio con ascolti record. Due bellissime ragazze pronte con il loro sorriso a svelare curiosità e aneddoti sulle domande più interessanti. Ma chi sono Ginevra e Sara? Scopriamolo insieme.

Chi è Massimo Cannoletta, il campione de L’Eredità

Ginevra è un volto noto della tv perché ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice, durante il trono di Claudio D’Angelo, con cui si è poi fidanzata. Inoltre ha preso parte al film Loro, diretto dal regista premio Oscar Paolo Sorrentino. Una delle grandi passioni di Ginevra Francesca Pisani è il ballo: ha infatti studiato per diversi anni sia danza classica che moderna. Attualmente studia recitazione, fa la modella ed è seguitissima su Instagram, per cui si può dire che è anche un’influencer.

Sara Arfaoui è l’altra professoressa de L’Eredità 2020. Nata a Nizza nel 1995 da genitori tunisini, ha tre sorelle e un fratello. Parla perfettamente francese e arabo. Appassionata sin da ragazza di moda, ha iniziato a soli 16 anni a sfilare come modella per brand molto noti. Diventata maggiorenne, lascia Nizza e si trasferisce in Italia. Consegue la maturità classica e attualmente Sara studia Psicologia. Su Instagram è seguita da oltre 57mila persone.

Potrebbero interessarti Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 23 novembre 2020 | Trono classico e over Matteo Bassetti scoppia in lacrime in diretta tv per la morte della madre Ascolti tv domenica 22 novembre: Vite in fuga, Live non è la D’Urso, Che Tempo Che Fa