Gigi questo sono io, come vedere in streaming lo show di Gigi D’Alessio

Questa sera Rai 1 propone, in replica, Gigi, questo sono io, il varietà di Gigi D’Alessio andato in onda sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini nel lontano 2010. Si tratta del meglio di questo show concerto che in quell’anno Rai 1 divise in due puntate, entrambe ricche di eccezionali ospiti e protagonisti della musica italiana saliti sul palco per esibirsi e duettare insieme al noto cantautore napoletano. Tra questi Claudio Baglioni, Renato Zero, Massimo Ranieri, Lucio Dalla, Mario Biondi, Anna Tatangelo, Arisa, Marco Mengoni e tanti altri. Ma come vedere in streaming Gigi, questo sono io, in onda in replica sabato 30 maggio 2020?

Tutto quello che c’è da sapere su Gigi, questo sono io: il meglio di

Diretta tv e streaming

Dove vedere Gigi, questo sono io? Il concerto del cantautore va in onda questa sera – sabato 30 maggio 2020 – in prima serata su Rai 1 alle ore 21.25. Il canale della rete ammiraglia di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD.

Chi invece vuole seguire il varietà di Gigi D’Alessio in diretta streaming – tramite smartphone, pc e tablet – può accedere a RaiPlay, la piattaforma della Rai che consente di seguire in streaming tutti i programmi in onda sui canali tv.

Chi vuole recuperare in un secondo momento la prima puntata di Gigi, questo sono io potrà sempre farlo su RaiPlay grazie alla funzione on demand.

Gigi, questo sono io: la scaletta dello show-concerto

