Gigi, questo sono io: torna lo show di Gigi D’Alessio in replica su Rai 1

Questa sera, sabato 30 maggio 2020, in prima serata su Rai 1 va in onda in replica Gigi, questo sono io, lo show-concerto del cantautore napoletano. Una serata in cui Gigi D’Alessio si racconta attraverso le sue canzoni più celebri, su un palco in cui salgono anche tanti suoi amici e in cui vengono ripercorse le tappe della sua carriera e del suo successo. Il varietà, andato in onda per la prima volta sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini nel 2010, è stato trasmesso in due puntate e ha raccolto complessivamente 6 milioni di spettatori. Stavolta Rai 1 propone il meglio di questo show che vede D’Alessio protagonista di una serata tutta dedicata ai grandi successi e ai grandi autori della musica italiana.

Gigi, questo sono io: ospiti e scaletta della prima puntata

Questa sera va dunque in onda la prima delle due puntate di Gigi, questo sono io, ricca di ospiti che saliranno pian piano, nel corso della serata, sul palco del cantautore per duettare con lui o esibirsi individualmente. Tra questi Claudio Baglioni: i due, insieme, cantano un omaggio a Umberto Bindi, Il nostro concerto del 1960, per poi passare ad intonare insieme brani celebri del cantante romano: Avrai, Mille giorni di te e di me, Niente più, Non riattaccare.

D’Alessio, poi, accompagna al piano Noemi, altra cantautrice romana che si esibirà con il suo famoso brano Per tutta la vita. I due poi duetteranno sulle note di L’amore si odia, Cu’ mme, brano eseguito per omaggiare Roberto Murolo e Mia Martini. 4 marzo 1943 è invece il brano che D’Alessio ha cantato con Lucio Dalla. A prendere parte alla serata anche Sophia Loren, Sergio Cammariere con cui Gigi ha eseguito insieme al piano La mia banda suona il rock di Ivano Fossati e Mario Biondi. Don Backy che ha cantato L’immensità venendo accompagnato da Gigi al piano, mentre insieme i due si esibiranno con Canzone.

Gigi, questo sono io: la scaletta dello show-concerto

Gli altri volti del varietà, di cui verrà trasmesso “il meglio”, sono: Massimo Ranieri (Perdere l’amore, Se bruciasse la città, Apri le braccia e Rose rosse per te); Renato Zero, (Roma nun fà la stupida stasera, Il triangolo); Anna Tatangelo (Un nuovo bacio); Peppino Gagliardi (Come le Viole, T’amo e T’Amerò, Settembre); Alex Britti (La vasca, Oggi sono io e Piove); Pupo e Emanuele Filiberto.

Gigi, questo sono io: diretta tv e streaming

Dove vedere Gigi, questo sono io? Il concerto del cantautore va in onda questa sera – sabato 30 maggio 2020 – in prima serata su Rai 1 alle ore 21.25. Il canale della rete ammiraglia di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD.

Chi invece vuole seguire il varietà di Gigi D’Alessio in diretta streaming – tramite smartphone, pc e tablet – può accedere a RaiPlay, la piattaforma della Rai che consente di seguire in streaming tutti i programmi in onda sui canali tv.

Chi vuole recuperare in un secondo momento la prima puntata di Gigi, questo sono io potrà sempre farlo su RaiPlay grazie alla funzione on demand.

