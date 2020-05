Gigi, questo sono io scaletta: canzoni e artisti dello show di Gigi D’Alessio

Rai 1 ha scelto di proporre in replica, per la prima serata di sabato 30 maggio 2020, Gigi, questo sono io, il meglio dello show-concerto di Gigi D’Alessio andato in onda per la prima volta nel 2010. Si tratta di un varietà in cui il noto cantautore napoletano racconta se stesso attraverso i brani che hanno fatto la storia della sua carriera; un percorso ricco di successi celebrati su un palco in cui sono saliti tanti altri protagonisti della musica italiana, i quali hanno duettato con Gigi D’Alessio riproponendo intramontabili brani. Ma chi sono quindi gli ospiti di Gigi, questo sono io? Quali cantanti vedremo nel varietà? E qual è la scaletta dei brani proposti da questa raccolta di esibizioni? Vediamo qui di seguito tutte le informazioni.

Tutto quello che c’è da sapere su Gigi, questo sono io: il meglio di

Gli ospiti e i brani del concerto

Claudio Baglioni (Avrai, Mille giorni di te e di me, Niente più, Non riattaccare)

Noemi (Per tutta la vita, L’amore si odia, Cu’ mme)

Lucio Dalla (4 marzo 1943)

Sophia Loren

Sergio Cammariere (La mia banda)

Mario Biondi

Don Backy (L’immensità)

Massimo Ranieri (Perdere l’amore, Se bruciasse la città, Apri le braccia e Rose rosse per te)

Renato Zero (Roma nun fà la stupida stasera, Il triangolo)

Anna Tatangelo (Un nuovo bacio)

Antonella Clerici

Peppino Gagliardi (Come le Viole,T’amo e T’Amerò e Settembre)

Alex Britti (La vasca, Oggi sono io e Piove)

Pupo e Emanuele Filiberto

Gigi, questo sono io va in onda sabato 30 maggio alle 21.25 su Rai 1.

Gigi, questo sono io: come vedere il concerto in streaming

