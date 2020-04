Gifted – Il dono del talento: la trama del film in onda stasera su Rai 1

Questa sera, venerdì 3 aprile, in prima serata su Rai 1 va in onda Gifted Il dono del talento, film del 2017 per la regia di Marc Webb e scritto da Tom Flynn. La pellicola, di genere drammatico, vede come protagonisti Chris Evans e Mckenna Grace.

Ma di cosa parla il film? Vediamo qui seguito la trama completa.

Gifted – Il dono del talento: tutto quello che c’è da sapere sul film

Di cosa parla il film

In una piccola città nei pressi di Tampa, una bambina di sette anni, Mary Adler, mostra un notevole talento matematico nel suo primo giorno di scuola. Talento talmente eccezionale da impressionare la sua insegnante, Bonnie Stevenson. A Mary viene offerta una borsa di studio per una scuola privata per bambini prodigio, ma suo zio e custode legale, Frank, rifiuta. A quel punto Evelyn, la madre di Frank e nonna materna di Mary, cerca di ottenere la custodia della bambina e di portarla nel Massachusetts, affinché possa avere la migliore istruzione possibile e dedicare la sua vita alla matematica. Frank, preoccupato di perdere Mary, accetta un compromesso mediato dal suo avvocato Greg Cullen che prevede che Mary sia data in affido e che debba frequentare una scuola privata. Mary, però non prenderà bene la decisione di separarsi da Frank e, quando lui va a trovarla, rifiuta addirittura di vederlo.

Bonnie scopre che Fred, il gatto di Mary, è in adozione ed avverte Frank. Frank recupera il gatto e viene a sapere che Fred è stato dato via a causa di problemi di allergia, quindi si rende conto che Evelyn, che è allergica ai gatti, sta controllando l’educazione di Mary, violando il compromesso di custodia, dopo aver preso la residenza nella dépendance della casa dei genitori affidatari di Mary. Frank rivela quindi a Evelyn che Diane aveva risolto il problema di Navier-Stokes, ma aveva stabilito che la soluzione doveva essere mantenuta segreta fino alla morte di Evelyn. Sapendo che vedere Diane risolvere il problema significava tutto per Evelyn, Frank le propone di pubblicare il lavoro di Diane in cambio della custodia di Mary. Evelyn accetta con riluttanza.

Gifted il dono del talento trama: come finisce il film (attenzione, spoiler!)

Il film finisce con Mary di nuovo sotto la custodia di Frank, frequentando sia corsi universitari di matematica, che le attività della scuola pubblica.

