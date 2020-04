Gifted – Il dono del talento: trama, cast, curiosità e streaming del film

Questa sera, venerdì 3 aprile 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Gifted – Il dono del talento, film drammatico americano del 2017 diretto da Marc Webb e scritto da Tom Flynn con protagonisti Chris Evans, Mckenna Grace, Lindsay Duncan, Jenny Slate ed Octavia Spencer. Ma qual è la trama del film? E il cast? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

In una piccola città nei pressi di Tampa (Florida, Stati Uniti), una bambina di sette anni, Mary Adler, mostra un notevole talento matematico nel suo primo giorno di scuola che impressiona la sua insegnante, Bonnie Stevenson. A Mary viene quindi offerta una borsa di studio per una scuola privata per bambini prodigio. Tuttavia, suo zio e custode legale, Frank, rifiuta l’offerta dato che teme che Mary non avrà la possibilità di avere un’infanzia “normale”. Infanzia già “complicata” dalla mancanza della madre Diane, un promettente matematico, dedicatasi alle Equazioni di Navier-Stokes (uno dei problemi per il millennio non risolti) prima di togliersi la vita quando Mary aveva sei mesi.

Evelyn, la madre di Frank e nonna materna di Mary, cerca di ottenere la custodia di Mary e di portarla nel Massachusetts, affinché possa avere la migliore istruzione possibile e dedicare la sua vita alla matematica, poiché pensa che sia un prodigio, come era sua madre. Frank, preoccupato che il giudice deciderà contro di lui e perderà completamente Mary, accetta un compromesso mediato dal suo avvocato Greg Cullen che prevede che Mary sia data in affido e che debba frequentare una scuola privata.

I genitori adottivi vivono a soli 25 minuti dalla casa di Frank che avrà diritto a visite programmate e Mary sarà in grado di decidere dove vuole vivere dopo il suo dodicesimo compleanno. Mary è devastata dalla scelta di Frank e quando lui va a trovarla rifiuta di vederlo.

Dopo poco Bonnie scopre che Fred, il gatto di Mary, è in adozione ed avverte Frank. L’uomo recupera il gatto e viene a sapere che Fred è stato dato via a causa di problemi di allergia, quindi si rende conto che Evelyn, che è allergica ai gatti, sta controllando l’educazione di Mary, violando il compromesso di custodia. Frank rivela quindi a Evelyn che Diane aveva risolto il problema di Navier-Stokes, ma aveva stabilito che la soluzione doveva essere mantenuta segreta fino alla morte di Evelyn.

Sapendo che vedere Diane risolvere il problema significava tutto per Evelyn, Frank le propone di pubblicare il lavoro di Diane in cambio della custodia di Mary. Evelyn accetta con riluttanza.

FINALE

Il film Gifted – Il dono del talento finisce con Mary di nuovo sotto la custodia di Frank, frequentando sia corsi universitari di matematica, sia le attività della scuola pubblica.

Cast

Di seguito il cast completo del film Gifted – Il dono del talento in onda stasera su Rai 1:

Chris Evans: Frank Adler

Mckenna Grace: Mary Adler

Lindsay Duncan: Evelyn Adler

Jenny Slate: Bonnie Stevenson

Octavia Spencer: Roberta Taylor

Glenn Plummer: Avv. Greg Cullen

John Finn: Aubrey Highsmith

Elizabeth Marvel: Gloria Davis

Jona Xiao: Lijuan

Julie Ann Emery: Pat Golding

Keir O’Donnell: Bradley Pollard

John M. Jackson: Giudice Edward Nichols

Sceneggiatura: Tom Flynn

Fotografia: Stuart Dryburgh

Montaggio: Bill Pankow

Musiche: Rob Simonsen

Produzione: FilmNation Entertainment, Fox Searchlight Pictures, Grade A Entertainment

Potrebbero interessarti Gifted – Il dono del talento: il cast del film Gifted – Il dono del talento: la trama del film in onda stasera su Rai 1 Passeggeri Notturni, il film tratto dai racconti di Gianrico Carofiglio: trama, cast e streaming

Il trailer

Di seguito il trailer del film Gifted – Il dono del talento:

Gifted – Il dono del talento in tv e streaming

Il film va in onda oggi, 3 aprile 2020, in chiaro, gratis, su Rai 1 a partire dalle ore 21,20. Sarà possibile seguire Gifted anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.