Gifted – Il dono del talento: il cast del film

GIFTED, IL DONO DEL TALENTO CAST – Stasera, venerdì 3 aprile 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Gited – Il dono del talento, film drammatico americano del 2017 diretto da Marc Webb e scritto da Tom Flynn. Ma qual è il cast del film? Gli attori principali? Di seguito il cast completo del film Gifted – Il dono del talento in onda stasera su Rai 1:

Chris Evans: Frank Adler

Mckenna Grace: Mary Adler

Lindsay Duncan: Evelyn Adler

Jenny Slate: Bonnie Stevenson

Octavia Spencer: Roberta Taylor

Glenn Plummer: Avv. Greg Cullen

John Finn: Aubrey Highsmith

Elizabeth Marvel: Gloria Davis

Jona Xiao: Lijuan

Julie Ann Emery: Pat Golding

Keir O’Donnell: Bradley Pollard

John M. Jackson: Giudice Edward Nichols

Tutte le informazioni sul film

Questi gli attori di Gifted – Il dono del talento, di seguito gli autori di sceneggiatura, fotografica, montaggio, musiche e produzione:

Sceneggiatura: Tom Flynn

Fotografia: Stuart Dryburgh

Montaggio: Bill Pankow

Musiche: Rob Simonsen

Produzione: FilmNation Entertainment, Fox Searchlight Pictures, Grade A Entertainment

Gifted – Il dono del talento in tv e streaming

Abbiamo visto il cast del film Gifted – Il dono del talento, ma dove è possibile vederlo in tv e streaming? Il film va in onda oggi, 3 aprile 2020, in chiaro, gratis, su Rai 1 a partire dalle ore 21,20. Sarà possibile seguire Gifted anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Come funziona RaiPlay? Semplice. Una volta sul sito (raiplay.it) bisogna registrarsi (è gratis) tramite social o mail. Dopo aver fatto la registrazione, si entra nel portale. Cliccare su Canali tv e poi su Dirette. Selezionare infine Rai 1 e, dalle ore 21,20, godetevi lo spettacolo!

