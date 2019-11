Gianna Nannini super ospite di X Factor, ma in versione ologramma

È la prima volta che succede: sui palchi di X Factor arriva un super ospite del calibro di Gianna Nannini ma non in carne ed ossa, in versione ologramma. La scelta della trasmissione cult di Sky ha lasciato a bocca aperta mezza Italia.

Era a Berlino e a Monza contemporaneamente, l’artista, grazie alla tecnologia. E così, X Factor 2019 ha regalato emozioni indimenticabili al pubblico in studio e a casa facendo comparire sul palco una Gianna Nannini straordinaria.

La cantante ha intonato “La differenza”, il suo nuovo singolo estratto dall’album che esce proprio il 15 novembre, e ha impressionato tutti con un’esibizione a “distanza”. Il programma di Sky ha sfruttato la tecnologia del 5G e ha realizzato la prima performance olografica live in Europa. In questo modo sono stati annullati gli oltre mille chilometri che separavano i due palchi e Gianna Nannini ha potuto esibirsi come se fosse lì, sul palco di Monza a cantare insieme ai ragazzi.

Particolarmente emozionante (e impressionante) il momento in cui l’artista ha cantato “Ragazzo d’Europa” insieme ai ragazzi concorrenti di X Factor 2019. Con una coreografia straordinaria che metteva in risalto la cantante in mezzo ai giovani aspiranti cantanti.

La tecnologia ha fatto sì che l’immagine di Gianna Nannini non si esaurisse a un triste collegamento dalla capitale tedesca. La figura 3D della cantante è stata ricostruita con una proiezione su una garza particolare ideata proprio per proiezioni olografiche. Ad aiutare l’ottima riuscita dell’esperimento è stata la regia, attenta a fare riprese solo e unicamente da in maniera frontale, sfruttando anche lo sfondo nero, immancabile.

Gianna Nannini sulla cocaina: “Non potevo stare senza. Ero dipendente”

