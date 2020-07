Giancarlo Magalli risponde ad Adriana Volpe: il nuovo attacco

Non si placa lo scontro mediatico tra Giancarlo Magalli ed Adriana Volpe. Per i più distratti, ripercorriamo brevemente quanto accaduto. Su Facebook lo storico conduttore de I fatti vostri aveva pubblicato un’immagine, poi cancellata, con su scritto 0,9%, seguita dell’emoticon che invita a fare silenzio. Un riferimento, neanche troppo velato, allo share poco esaltante registrato da Ogni mattina, la trasmissione che da qualche giorno Volpe conduce su Tv8 insieme al giornalista Alessio Viola.

Una frecciatina di cattivo gusto, alla quale la conduttrice ha risposto in diretta all’inizio della puntata di oggi, 8 luglio, della trasmissione di Tv8: “Vorrei fare una replica a un messaggio, un posto che Giancarlo Magalli ha scritto ieri e che oggi ha prontamente tolto. In questo messaggio c’era un gesto che dice di stare zitta. Caro Giancarlo, questo gesto non me lo fai, hai provato per tanti anni a farmi stare zitta, non ci sei riuscito e non ci riuscirai oggi. Io sto vivendo questa bella avventura insieme a una squadra e una rete che stimo e in cui credo. E tu, caro Giancarlo, con questo gesto dimostri di non avere rispetto delle persone e delle donne. Questo io non te lo permetto”.

La polemica, però, non si è chiusa così. Giancarlo Magalli ha infatti commentato la risposta della sua collega in un’intervista al sito DavideMaggio.it, con la quale si è tolto qualche sassolino dalla scarpa anche nei confronti di un altro ex “compare” de I fatti vostri, Marcello Cirillo. “Potrei, se volessi polemizzare, rispondere che prima che arrivassero loro gli ascolti erano vicini al 20%. E quindi è colpa loro? No, perché l’arrivo del digitale terrestre e delle tv satellitari ha molto modificato gli ascolti di tutti i programmi. Un varietà di prima serata quando era un successo superava il 30%, oggi al 16% già festeggiano”, ha spiegato lo storico conduttore.

Che poi ha aggiunto: “Poi non è assolutamente vero che sono rimasto solo al comando, affidatario di una conduzione solitaria. Ci sono stati dei cambiamenti, nemmeno voluti da me. Al posto di Adriana prima Laura Lena Forgia e poi Roberta Morise (bravissime entrambe) e al posto di Marcello prima Jo’ di Tonno e poi Graziano Galatone (entrambi bravissimi). Talmente non sono stato in solitaria che è stato aggiunto anche Broccoli”. Infine la stoccata: “Casomai c’è da chiedersi se Volpe e Cirillo sono così fenomenali e acchiappa ascolti come mai lei sia finita su una rete minore a fare ascolti con lo zero davanti e lui stia a casa da tre anni. Un abbraccio”.

