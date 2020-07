Giancarlo Magalli lancia una stoccata ad Adriana Volpe: “0,9%. Chi deve capire capisce”

Continua la guerra mediatica tra Giancarlo Magalli ed Adriana Volpe. A lanciare una nuova, l’ennesima, stoccata è stavolta lo storico conduttore de I fatti vostri, che non si è lasciato sfuggire l’occasione di commentare gli ascolti non esaltanti di Ogni mattina, il nuovo contenitore del daytime di TV8 condotto appunto da Adriana Volpe con il giornalista di Sky TG24 Alessio Viola.

Magalli ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un’immagine con su scritto 0,9%, seguita dell’emoticon che invita a fare silenzio: un evidente sfottò nei confronti della Volpe, dato che quel 0,9% è lo share registrato dalla puntata di ieri, 6 luglio, di Ogni Mattina (pari a 79.000 spettatori, il risultato peggiore dall’inizio della trasmissione).

Tra i commenti al post, il conduttore ha aggiunto: “Chi deve capire capisce (…) Non sto gioendo, dico solo che forse sarebbe meglio star zitta”. Insomma, l’ascia da guerra tra l’ex coppia alla guida de I fatti vostri è tutt’altro che seppellita. Come ricorderete, dopo l’addio alla Rai Adriana Volpe ha partecipato al Grande Fratello Vip, per poi decidere di intraprendere questa nuova avventura su TV8 con Ogni mattina.

Inoltre nella puntata di ieri, quella “incriminata” per gli ascolti troppo bassi, la conduttrice aveva ricordato ironicamente un battibecco avuto con Magalli durante la loro turbolenta esperienza nel programma del mattino di Rai 2. Facendo gli auguri di buon compleanno al suo nuovo “compare” Alessio Viola, la Volpe ha ricordato: “Tu festeggi 45 anni!”.

A quel punto il giornalista ha simpaticamente rimproverato la collega, ricordando un vecchio scontro tra lei e Magalli (pur senza nominarlo apertamente): “Ma un’altra volta? Ma ci sei ricascata. Ma che dici l’età? Madonna! (…) Già una volta hai fatto un casino”. Il riferimento è ad una puntata del 2017 de I fatti vostri, quando Adriana Volpe precisò l’età di Magalli, beccandosi dal conduttore della “strega rompipalle”. Dopo questa provocazione sugli ascolti di Ogni mattina la conduttrice deciderà di replicare?

