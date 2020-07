Adriana Volpe risponde a Giancarlo Magalli: “Non riuscirai a zittirmi” | VIDEO

“Non riuscirai a zittirmi”: è arrivata questa mattina in video la dura replica di Adriana Volpe a Giancarlo Magalli, il quale, nel pomeriggio di martedì 7 luglio, aveva lanciato una stoccata alla presentatrice e sua ex collega a I Fatti Vostri. Sul suo profilo Facebook, infatti, il conduttore aveva pubblicato un’immagine, poi cancellata, su scritto 0,9%, seguita dell’emoticon che invita a fare silenzio: un evidente sfottò nei confronti della Volpe, dato che quel 0,9% è lo share registrato dalla puntata del giorno precedente, il 6 luglio, di Ogni Mattina, trasmissione condotta dalla stessa Volpe e da Alessio Viola, in onda su Tv8. Magalli, inoltre, tra i commenti aveva aggiunto: “Chi deve capire capisce. Non sto gioendo, dico solo che forse sarebbe meglio star zitta”.

Nella mattinata di mercoledì 8 luglio è arrivata la risposta della conduttrice: “Vorrei fare una replica a un messaggio, un posto che Giancarlo Magalli ha scritto ieri e che oggi ha prontamente tolto. In questo messaggio c’era un gesto che dice di stare zitta. Caro Giancarlo, questo gesto non me lo fai, hai provato per tanti anni a farmi stare zitta, non ci sei riuscito e non ci riuscirai oggi. Io sto vivendo questa bella avventura insieme a una squadra e una rete che stimo e in cui credo. E tu, caro Giancarlo, con questo gesto dimostri di non avere rispetto delle persone e delle donne. Questo io non te lo permetto”.

