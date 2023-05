Chi è Gian Marco Chiocci, il nuovo direttore del Tg1

Gian Marco Chiocci è il nuovo direttore del Tg1, e prende dunque il posto di Monica Maggioni. Oggi è arrivato il via libera del consiglio di amministrazione Rai alle nuove nomine dei direttori di testate e generi, dopo la proposta del neo ad Roberto Sergio, ma con il voto contrario della presidente Marinella Soldi per quanto riguarda le direzioni di testate. Tre i voti favorevoli, sufficienti per il via libera: quelli dell’Ad Roberto Sergio e dei due consiglieri di maggioranza, Simona Agnes e Igor De Biasio. Al Tg1 arriva quindi Gian Marco Chiocci, il Tg2 va ad Antonio Preziosi. Confermato Mario Orfeo al Tg3. Francesco Pionati è il nuovo direttore del Gr, per RaiSport c’è Jacopo Volpi. Ma scopriamo meglio chi è Gian Marco Chiocci, nuovo direttore del Tg1.

Carriera

Classe 1964, è stato fortemente voluto da Giorgia Meloni alla guida del Tg1. Figlio d’arte, suo padre, Francobaldo, negli anni ’70 fu inviato de Il Giornale e Il Tempo. Prende dunque il posto alla guida del primo telegiornale italiano di Monica Maggioni, la quale diventa direttrice dell’Offerta informativa. Chiocci dal 2018 è direttore dell’agenzia di stampa AdnKronos. Apprezzato come giornalista d’assalto e d’inchiesta, inizia la sua carriera molto giovane scrivendo alla Gazzetta di Prato e Firenze; poi passa a Il Tempo in Abruzzo.

Si sposta quindi alla redazione de Il Tempo a Latina e a seguire a Roma, occupandosi di cronaca giudiziaria. Dopo una breve parentesi a L’Informazione, nel 1994 diventa giornalista de Il Giornale diretto da Vittorio Feltri. Suoi alcuni importanti scoop, come lo scandalo “Affittopoli”, o ancora la vicenda che ha coinvolto Gianfranco Fini e Tulilani sull’appartamento a Montecarlo.

Nel 2013 diventa direttore de Il Tempo. Sotto la sua guida, tra le altre cose, lancia l’ormai celebre vignettista Osho. Dal 2018 diventa direttore dell’agenzia Adnkronos, prima appunto adesso di ottenere la direzione del Tg1. Chiocci era stato indagato per favoreggiamento per aver rivelato all’ex terrorista Nar Salvatore Buzzi, con il quale intratteneva rapporti come cronista-fonte, di un’indagine a carico di Massimo Carminati. Il giornalista, che ha sempre escluso di aver avvertito Buzzi, è stato poi assolto.

Per quanto riguarda la vita privata di Gian Marco Chiocci, sappiamo che è sposato con Alessandra Frigo e ha quattro figli: tre con la moglie e uno nato da una precedente relazione.