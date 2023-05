Porte girevoli in Rai per i direttori delle varie testate giornalistiche del servizio pubblico: la direzione del Tg1 va a Gian Marco Chiocci, il Tg2 ad Antonio Preziosi. Confermato Mario Orfeo al Tg3. Francesco Pionati è il nuovo direttore del Gr, a RaiSport arriva Jacopo Volpi. La presidente di Viale Mazzini Marinella Soldi ha votato contro il pacchetto, così come Francesca Bria, mentre l’uomo in quota Movimento 5 Stelle Alessandro Di Majo si è astenuto.

Il pool di direttori proposto dall’amministratore delegato Roberto Sergio è passato con tre voti favorevoli: il suo e quello di due consiglieri di maggioranza, Simona Agnes e Igor De Biasio, espressione del centrodestra di governo. Soldi aveva anche chiesto che venisse mantenuta la parità di genere, ma il suo appello è stato ignorato. L’ad ha anche comunicato le nomine ai vertici di alcune direzioni di Genere, sulle quali il parere del Cda non è vincolante: Marcello Ciannamea diventa direttore dell’Intrattenimento Prime Time, Angelo Mellone dell’Intrattenimento Day Time, Paolo Corsini dell’Approfondimento e Adriano De Maio della direzione Cinema e Serie Tv, Monica Maggioni dell’Offerta informativa, Stefano Coletta della Distribuzione, Nicola Rao della direzione Comunicazione. Simona Sala diventa direttrice di Radio 2.

Francesco Giorgino dirigerà l’Ufficio Studi. Confermati Silvia Calandrelli a Rai Cultura, Maria Pia Ammirati a Rai Fiction, Luca Milano a Rai Kids ed Elena Capparelli a RaiPlay e Digitale. Andrea Vianello va a dirigere la Tv di San Marino. Rinnovati anche i vertici di Rai Com con Sergio Santo che sarà il nuovo amministratore delegato e Claudia Mazzola presidente. Per Rai Cinema, infine, confermati Paolo Del Brocco come ad e Nicola Claudio presidente.