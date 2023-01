GfVip, Alfonso Signorini replica allo sfogo di Daniele Dal Moro contro il programma

Alfonso Signorini contro Daniele Dal Moro: il conduttore del Grande Fratello Vip, infatti, ha dato una bella strigliata al concorrente del reality nel corso della puntata andata in onda su Canale 5 nella serata di lunedì 30 gennaio.

Nel corso dell’appuntamento si è parlato del rapporto tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli e soprattutto delle loro liti. Durante una videoclip in cui venivano riassunti i momenti salienti della settimana, Dal Moro ha definito il Grande Fratello Vip “un programma di me**a”.

Una frase che non è passata inosservata e che ha scatenato la reazione del conduttore Alfonso Signorini, il quale ha voluto parlarne proprio con il concorrente.

“A me ha offeso molto visto che ci metto la faccia a costruire questo programma di me**a, mi è dispiaciuto sentirle dire da te. Noi come voi ce la mettiamo tutta e la nostra buona fede non voglio venga messa in discussione” ha dichiarato il presentatore del reality.

“Chiedo scusa, ero molto arrabbiato, e spero che il fatto che io sia tornato per la seconda volta dimostri che non è quello che penso. Chiedo scusa a tutti e soprattutto a te Alfonso” ha replicato Daniele Dal Moro chiudendo la questione.