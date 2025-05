Gerri: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata, 19 maggio

Questa sera, lunedì 19 maggio 2025, va in onda la seconda puntata di Gerri, la fiction con protagonisti Giulio Beranek e Valentina Romani. La serie è tratta dai romanzi di Giorgia Lepore (Edizioni E/O), diretta da Giuseppe Bonito. In tutto sono previste quattro puntate. Ecco le anticipazioni di questa sera.

Anticipazioni e trama

Nella puntata in onda oggi, dal titolo “Angelo che sei il mio custode”, il ritrovamento di vecchie ossa umane in una zona di grotte della campagna pugliese mette in moto le indagini della Polizia. Quando le analisi della Scientifica svelano che le ossa appartengono a un ragazzino, l’attenzione si concentra sui minori scomparsi negli ultimi anni, ma una strana telefonata mette Gerri su una pista diversa. Mentre lui e i suoi colleghi vengono a conoscenza, grazie a un anziano professore, di antiche leggende locali, un bambino scompare nel nulla.

Gerri: cast

Nel cast troviamo grandi attori come Giulio Beranek nel ruolo dell’ispettore Gerri Esposito e Valentina Romani nel ruolo della viceispettrice Lea Coen. A fianco dei due protagonisti ci sono: Fabrizio Ferracane, Roberta Caronia, Irene Ferri, Lorenzo Adorni, Lorenzo Aloi, Cristina Pellegrino, Tony Laudadio, Cristina Cappelli, Carlotta Natoli e Massimo Wertmüller.

Streaming e tv

Dove vedere Gerri in diretta tv e streaming? Appuntamento ogni lunedì dal 5 maggio 2025 alle ore 21.30 in onda su Rai 1. Anche in streaming e on demand su Rai Play.