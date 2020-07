Gangs of London, la trama della nuova serie tv in onda su Sky Atlantic

Arriva una nuova serie televisiva dal made in UK: Gangs of London è stato definita la versione inglese di Gomorra, una serie televisiva che cavalca la scia dell’epopea criminale e porta la firma di Sky Atlantic. Questa volta, l’epicentro della vicenda malavitosa è Londra. Gangs of London debutta lunedì 6 luglio 2020 in prima serata su Sky Atlantic, ma il primo episodio sarà trasmesso in chiaro anche su TV8 e su YouTube. La serie televisiva è composta da nove episodi e nel cast vede volti già ben noti al piccolo schermo come Joe Cole (Peaky Blinders), Michelle Fairley (Game of Thrones), Valene Kane (Tredici), Sope Dirisu (Black Mirror) e Pippa Bennett-Warner (MotherFatherSon), così come Colm Meaney che interpreta Finn Wallace. Vediamo di seguito nel dettaglio qual è la trama della nuova serie tv.

Tutto quello che c’è da sapere sulla serie tv

Gangs of London: quante puntate sono, la durata e quando finisce

Gangs of London, la trama della nuova serie crime

Finn Wallace da oltre vent’anni è il patriarca della famiglia criminale più potente di Londra, la sua forza si basa però sull’alleanza molto fragile che sussiste tra diverse bande criminali che operano nel resto del mondo, che prima di tutto contrabbandano ogni cosa. Quando però Finn viene assassinato, nessuno in famiglia ha idea di chi possa essere stato né come fare a tutelarsi dall’ondata di odio e violenza che si scatena tra le gang rivali in città. Nasce una guerra al potere dove ognuno è disposto a toccare il fondo pur di arrivare in cima. Morto il padre, toccherà al figlio Sean prendere il comando dell’organizzazione criminale, pronto a vendicare suo padre e a mettere a soqquadro le rivalità tra gang.

Dove vedere la serie tv in tv e streaming

